В области Улытау сотрудники МЧС провели спасательную операцию в степи, передает BAQ.kz.

По данным МЧС, инцидент произошёл в 35 километрах от посёлка Шалгинский.

Два внедорожника застряли в грязи, после чего спасатели отбуксировали автомобили на очищенный участок.

В машинах находились 8 человек. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не понадобилась.

Спасатели призывают жителей учитывать погодные и дорожные условия при выезде за пределы населённых пунктов.