8 человек оказались в грязевой ловушке в степи Улытау
Два внедорожника застряли в грязи.
Сегодня 2026, 01:36
88Фото: Кадр из видео МЧС
В области Улытау сотрудники МЧС провели спасательную операцию в степи, передает BAQ.kz.
По данным МЧС, инцидент произошёл в 35 километрах от посёлка Шалгинский.
Два внедорожника застряли в грязи, после чего спасатели отбуксировали автомобили на очищенный участок.
В машинах находились 8 человек. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не понадобилась.
Спасатели призывают жителей учитывать погодные и дорожные условия при выезде за пределы населённых пунктов.
