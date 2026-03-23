8 человек оказались в грязевой ловушке в степи Улытау

Сегодня 2026, 01:36
Кадр из видео МЧС
Фото: Кадр из видео МЧС

В области Улытау сотрудники МЧС провели спасательную операцию в степи, передает BAQ.kz.

По данным МЧС, инцидент произошёл в 35 километрах от посёлка Шалгинский.

Два внедорожника застряли в грязи, после чего спасатели отбуксировали автомобили на очищенный участок.

В машинах находились 8 человек. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не понадобилась.

Спасатели призывают жителей учитывать погодные и дорожные условия при выезде за пределы населённых пунктов.

