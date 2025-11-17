17 ноября на 50-м километре автодороги Чапаево–Жангала–Сайкын, недалеко от села Кызылоба, произошло серьёзное ДТП с участием Toyota Camry и Volkswagen Sharan, передает BAQ.KZ.

После столкновения один из автомобилей загорелся.

По данным пресс-службы Департамента полиции Западно-Казахстанской области, восемь человек погибли на месте, ещё четверо были госпитализированы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Предварительно, причиной столкновения стало выезд одного из водителей на полосу встречного движения. Погодные условия и состояние дороги были удовлетворительными, видимость — хорошей, внешних препятствий для движения не зафиксировано.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и подразделения МЧС. Все обстоятельства ДТП будут тщательно изучены в ходе расследования.