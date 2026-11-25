8 человек, включая детей, застряли посреди трассы в Актюбинской области
25 Ноября 2026, 07:11
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25 Ноября 2026, 07:1125 Ноября 2026, 07:11
166Фото: Pixabay.com
Вблизи населённого пункта Актобе, относящегося к Көнеккеткенскому сельскому округу Акжаикского района Западно-Казахстанской области, автомобиль застрял в грязевой массе и не мог продолжить движение.
В салоне автомобиля находились 8 человек, в том числе 4 ребёнка.
Прибывшие на место спасатели оперативно отбуксировали автомобиль марки «Соболь» из грязевой зоны и доставили его на участок дороги с асфальтовым покрытием.
Пострадавших нет.
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