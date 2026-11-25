Вблизи населённого пункта Актобе, относящегося к Көнеккеткенскому сельскому округу Акжаикского района Западно-Казахстанской области, автомобиль застрял в грязевой массе и не мог продолжить движение.

В салоне автомобиля находились 8 человек, в том числе 4 ребёнка.

Прибывшие на место спасатели оперативно отбуксировали автомобиль марки «Соболь» из грязевой зоны и доставили его на участок дороги с асфальтовым покрытием.

Пострадавших нет.