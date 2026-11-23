Более 300 готовых к распространению свертков с психотропными веществами не попали к наркопотребителям. В Кокшетау полицейские задержали 36-летнего мужчину, который занимался фасовкой наркотиков и организацией тайников. При обыске у него обнаружили также синтетические вещества, весы и координаты закладок.

Как сообщает Polisia.kz, задержание провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области.

При личном досмотре мужчины полицейские обнаружили свертки с психотропным веществом. Еще более 300 уже расфасованных доз нашли по месту его жительства.

Кроме того, в ходе обыска изъяли пластиковые емкости с синтетическим наркотиком, упаковочные материалы, электронные весы и записные книжки с координатами тайников.

Все обнаруженные вещества направлены на экспертизу. По предварительным данным, общий вес изъятого превышает полкилограмма различных психотропных веществ.

По информации полиции, мужчина занимался незаконным распространением наркотиков около четырех месяцев. Первоначально он работал закладчиком, однако позднее перешел на роль склад-фасовщика. Он получал партии нерасфасованного вещества, самостоятельно готовил дозы и оборудовал тайники, которые затем передавались другим закладчикам.

За незаконную деятельность мужчина получал вознаграждение в криптовалюте.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности, а также возможных соучастников.