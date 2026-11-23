Восемь весовых категорий и десятки медалей: в Астане определили чемпионов Казахстана по тяжелой атлетике
23 Ноября 2026, 19:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
23 Ноября 2026, 19:4923 Ноября 2026, 19:49
157Фото: НОК РК
В Астане завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. На помост вышли сильнейшие спортсмены страны, которые разыграли награды в восьми весовых категориях среди мужчин и женщин.
Результаты соревнований выглядят следующим образом:
Мужчины
До 60 кг
- Алибек Утепберген (Западно-Казахстанская область) – 264 (123+141) кг.
- Алексей Дроздов (Алматинская область) – 253 (115+138) кг.
- Азамат Толеген (Кызылординская область) – 246 (110+136) кг.
До 65 кг
- Мухаммедали Койшыбек (Кызылординская область) – 258 (108+150) кг.
- Никита Журавлев (Костанайская область) – 254 (119+135) кг.
- Абылай Анамбай (Жетысуская область) – 252 (111+141) кг.
До 70 кг
- Сайрамкез Акмолда (Жетысуская область) – 302 (132+170) кг.
- Даулет Алпысбай (Туркестанская область) – 286 (130+156) кг.
- Сергей Чуев (Жетысуская область) – 276 (126+150) кг.
До 75 кг
- Петр Хребтов (Алматы) – 323 (143+180) кг.
- Бексултан Айтбай (Кызылординская область) – 318 (135+183) кг.
- Ерсултан Турсынбеков (Восточно-Казахстанская область) – 299 (141+158) кг.
До 85 кг
- Акжол Курманбек (Жетысуская область) – 363 (163+200) кг.
- Едыге Емберды (Астана) – 345 (152+193) кг.
- Алибек Рахымберды (Алматы) – 344 (158+186) кг.
До 95 кг
- Александр Уваров (Шымкент) – 366 (160+206) кг.
- Нуржан Жумабай (Алматинская область) – 365 (165+200) кг.
- Ерасыл Саулебеков (Кызылординская область) – 361 (155+206) кг.
До 110 кг
- Артем Антропов (Карагандинская область) – 363 (161+202) кг.
- Рахат Бекболат (Кызылординская область) – 353 (160+193) кг.
- Матвей Макрушин (Жетысуская область) – 348 (156+192) кг.
Свыше 110 кг
- Багдат Маматкул (Шымкент) – 364 (155+209) кг.
- Сагынбек Самаркан (Жетысуская область) – 363 (156+207) кг.
- Владимир Измайлов (Карагандинская область) – 357 (160+197) кг.
Женщины
До 49 кг
- Айнур Абдикалыкова (Жамбылская область) – 144 (64+80) кг.
- Ирина Чумак (Костанайская область) – 130 (55+75) кг.
- Фатима Торебаева (Кызылординская область) – 127 (56+71) кг.
До 53 кг
- Айгерим Ауелбек (Жетысуская область) – 163 (73+90) кг.
- Виктория Мурашкина (Костанайская область) – 149 (69+80) кг.
- Олеся Теренюк (Карагандинская область) – 140 (61+79) кг.
До 57 кг
- Екатерина Алякина (Карагандинская область) – 180 (80+100) кг.
- Карина Кодирова (Карагандинская область) – 163 (70+93) кг.
- Елена Белокопытова (Акмолинская область) – 156 (71+85) кг.
До 61 кг
- Инабат Омирзак (Кызылординская область) – 166 (71+95) кг.
- Виолетта Какалова (Костанайская область) – 152 (67+85) кг.
- Софья Мухина (Жетысуская область) – 147 (64+83) кг.
До 69 кг
- Маргарита Ермакова (Астана) – 212 (94+118) кг.
- Алтынай Танирбергенова (Кызылординская область) – 198 (86+112) кг.
- Дарья Балабаюк (Карагандинская область) – 197 (88+109) кг.
До 77 кг
- Аянат Жумагали (Алматы) – 218 (98+120) кг.
- Аружан Даулетова (Шымкент) – 181 (81+100) кг.
- Софья Шалгина (Восточно-Казахстанская область) – 173 (79+94) кг.
До 86 кг
- Сания Орманбаева (Алматы) – 234 (104+130) кг.
- Айганым Жанболат (Алматинская область) – 223 (105+118) кг.
- Виктория Новикова (Акмолинская область) – 203 (93+110) кг.
Свыше 86 кг
- Любовь Ковальчук (Карагандинская область) – 235 (105+130) кг.
- София Шешукова (Астана) – 228 (101+127) кг.
- Динара Кыпшакбай (Кызылординская область) – 207 (88+119) кг.
Самое читаемое
- 17 дизайнеров представляют свои коллекции на Kazakhstan Fashion Week в Астане
- После крупного пожара на кондитерской фабрике в Индонезии пропали 36 работников
- Сенаторы-республиканцы могут заблокировать назначения Трампа в Пентагоне
- 26 человек погибли при крушении пассажирской лодки в Нигерии
- «Мой друг»: Трамп снова похвалил Путина и вызвал критику в США