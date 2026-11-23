В Астане завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. На помост вышли сильнейшие спортсмены страны, которые разыграли награды в восьми весовых категориях среди мужчин и женщин.

Результаты соревнований выглядят следующим образом:

Мужчины

До 60 кг

Алибек Утепберген (Западно-Казахстанская область) – 264 (123+141) кг. Алексей Дроздов (Алматинская область) – 253 (115+138) кг. Азамат Толеген (Кызылординская область) – 246 (110+136) кг.

До 65 кг

Мухаммедали Койшыбек (Кызылординская область) – 258 (108+150) кг. Никита Журавлев (Костанайская область) – 254 (119+135) кг. Абылай Анамбай (Жетысуская область) – 252 (111+141) кг.

До 70 кг

Сайрамкез Акмолда (Жетысуская область) – 302 (132+170) кг. Даулет Алпысбай (Туркестанская область) – 286 (130+156) кг. Сергей Чуев (Жетысуская область) – 276 (126+150) кг.

До 75 кг

Петр Хребтов (Алматы) – 323 (143+180) кг. Бексултан Айтбай (Кызылординская область) – 318 (135+183) кг. Ерсултан Турсынбеков (Восточно-Казахстанская область) – 299 (141+158) кг.

До 85 кг

Акжол Курманбек (Жетысуская область) – 363 (163+200) кг. Едыге Емберды (Астана) – 345 (152+193) кг. Алибек Рахымберды (Алматы) – 344 (158+186) кг.

До 95 кг

Александр Уваров (Шымкент) – 366 (160+206) кг. Нуржан Жумабай (Алматинская область) – 365 (165+200) кг. Ерасыл Саулебеков (Кызылординская область) – 361 (155+206) кг.

До 110 кг

Артем Антропов (Карагандинская область) – 363 (161+202) кг. Рахат Бекболат (Кызылординская область) – 353 (160+193) кг. Матвей Макрушин (Жетысуская область) – 348 (156+192) кг.

Свыше 110 кг

Багдат Маматкул (Шымкент) – 364 (155+209) кг. Сагынбек Самаркан (Жетысуская область) – 363 (156+207) кг. Владимир Измайлов (Карагандинская область) – 357 (160+197) кг.

Женщины

До 49 кг

Айнур Абдикалыкова (Жамбылская область) – 144 (64+80) кг. Ирина Чумак (Костанайская область) – 130 (55+75) кг. Фатима Торебаева (Кызылординская область) – 127 (56+71) кг.

До 53 кг

Айгерим Ауелбек (Жетысуская область) – 163 (73+90) кг. Виктория Мурашкина (Костанайская область) – 149 (69+80) кг. Олеся Теренюк (Карагандинская область) – 140 (61+79) кг.

До 57 кг

Екатерина Алякина (Карагандинская область) – 180 (80+100) кг. Карина Кодирова (Карагандинская область) – 163 (70+93) кг. Елена Белокопытова (Акмолинская область) – 156 (71+85) кг.

До 61 кг

Инабат Омирзак (Кызылординская область) – 166 (71+95) кг. Виолетта Какалова (Костанайская область) – 152 (67+85) кг. Софья Мухина (Жетысуская область) – 147 (64+83) кг.

До 69 кг

Маргарита Ермакова (Астана) – 212 (94+118) кг. Алтынай Танирбергенова (Кызылординская область) – 198 (86+112) кг. Дарья Балабаюк (Карагандинская область) – 197 (88+109) кг.

До 77 кг

Аянат Жумагали (Алматы) – 218 (98+120) кг. Аружан Даулетова (Шымкент) – 181 (81+100) кг. Софья Шалгина (Восточно-Казахстанская область) – 173 (79+94) кг.

До 86 кг

Сания Орманбаева (Алматы) – 234 (104+130) кг. Айганым Жанболат (Алматинская область) – 223 (105+118) кг. Виктория Новикова (Акмолинская область) – 203 (93+110) кг.

Свыше 86 кг