8 крупных инвестиционных проектов реализуют в Актюбинской области
В Мугалжарском районе ведётся системная работа по улучшению инвестиционного климата, развитию производственных предприятий и созданию новых рабочих мест.
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По итогам 9 месяцев 2026 года объём инвестиций в основной капитал экономики района составил 105,8 млрд тенге. Плановый показатель выполнен на 117,3%.
В настоящее время в районе планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов. Они охватывают промышленность, энергетику, транспортную инфраструктуру и газохимическую отрасль.
В частности, в перечень инвестиционных проектов входят:
- Станция технического обслуживания по ремонту локомотивов ТОО «Олжа»;
- Цех по ремонту локомотивных подшипников ТОО «Деповской сервис»;
- Расширение Жанажольской газотурбинной электростанции;
- Газохимический комплекс по производству карбамида;
- Газохимический комплекс по производству метанола;
- Газотурбинная электростанция;
- Завод по переработке кварцевого песка;
- Линия по обработке трубной продукции.
Поэтапный запуск указанных проектов запланирован до 2027 года. В результате будут созданы новые производственные мощности и сотни рабочих мест. К примеру, только на комплексе по производству карбамида планируется трудоустроить 400 человек.
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