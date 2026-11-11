В России предложили провести чемпионат мира по хоккею в Казахстане

Провести чемпионат мира по хоккею в Казахстане предложил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. По его мнению, азиатские страны способны принимать соревнования такого уровня, особенно если некоторые организаторы отказываются допускать российские сборные.

Свою позицию Ротенберг озвучил в беседе с ТАСС.

Заявление прозвучало на фоне разногласий вокруг участия российских хоккеистов в международных турнирах. Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к соревнованиям. Однако ряд национальных федераций, в том числе Швеции, Норвегии, Финляндии и Латвии, заявили о нежелании играть против российских команд.

Кроме того, премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что страна не будет выдавать визы российским спортсменам для участия в предстоящем молодёжном чемпионате мира. Аналогичную позицию обозначили и в Финляндии, где в 2028 году должен пройти молодёжный чемпионат мира.

На этом фоне Ротенберг предложил расширить географию проведения хоккейных турниров и рассмотреть Казахстан в качестве одной из возможных площадок.

«Думаю, тут надо ещё рассмотреть вариант с проведением чемпионата мира в Казахстане, если какая-то страна наших ребят или девчонок не допустит. Абсолютно независимая страна. Уверен, что в Азии можно проводить чемпионаты мира. Мы были в Таиланде, там есть инфраструктура, можно проводить в Китае чемпионаты мира. Надо посмотреть на ситуацию шире. Мир — это весь мир, а не только, при всём уважении, несколько стран, которые уже являются организаторами турниров», — сказал он.

У Казахстана уже есть опыт борьбы за право принять мировое хоккейное первенство. Страна претендовала на проведение чемпионата мира 2027 года, однако уступила Германии.

В качестве примера возможностей азиатского региона Ротенберг также привёл Китай, который принимал зимние Олимпийские игры в 2022 году.