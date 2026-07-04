8-летнему мальчику оказали помощь в горах Бурабая
Сегодня 2026, 07:11
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Сегодня 2026, 07:11Сегодня 2026, 07:11
191Фото: iStock
Во время прогулки на горе Болектау в Акмолинской области мальчик 2018 года рождения подвернул ногу и не смог самостоятельно продолжить спуск. Ребенок находился вместе с родителями.
На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области. Они оказали мальчику первую помощь, после чего безопасно эвакуировали его с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи.
"Перед выходом на горные маршруты выбирайте удобную обувь, не оставляйте детей без присмотра и учитывайте физические возможности всех участников похода", - напоминает МЧС.
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