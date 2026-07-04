8-летнему мальчику оказали помощь в горах Бурабая

Во время прогулки на горе Болектау в Акмолинской области мальчик 2018 года рождения подвернул ногу и не смог самостоятельно продолжить спуск. Ребенок находился вместе с родителями.

На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области. Они оказали мальчику первую помощь, после чего безопасно эвакуировали его с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи.