8-летнему мальчику оказали помощь в горах Бурабая

Сегодня 2026, 07:11
АВТОР
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iStock Сегодня 2026, 07:11
Сегодня 2026, 07:11
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Фото: iStock

Во время прогулки на горе Болектау в Акмолинской области мальчик 2018 года рождения подвернул ногу и не смог самостоятельно продолжить спуск. Ребенок находился вместе с родителями.

На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области. Они оказали мальчику первую помощь, после чего безопасно эвакуировали его с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи.

"Перед выходом на горные маршруты выбирайте удобную обувь, не оставляйте детей без присмотра и учитывайте физические возможности всех участников похода", - напоминает МЧС.

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