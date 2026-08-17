Министерство энергетики Кыргызстана прокомментировало масштабный сбой в энергосистеме Центральной Азии 14 августа. В Бишкеке признали, что исходное технологическое нарушение произошло после отключения двух гидрогенераторов Токтогульской ГЭС, однако считают некорректным связывать с ним все последующие отключения в Казахстане и других странах региона.

Ранее казахстанский системный оператор АО «KEGOC» сообщил, что отключение двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС привело к резкому изменению перетоков мощности в объединенной энергосистеме Центральной Азии.

Что ответили в Кыргызстане

В Минэнерго Кыргызстана подтвердили, что 14 августа в 15:37 по времени Кыргызстана (14:37 по времени Казахстана) на Токтогульской ГЭС кратковременно отключились два гидрогенератора.

Это стало исходным технологическим нарушением в Объединенной энергосистеме Центральной Азии, привело к изменению потоков мощности и срабатыванию противоаварийной автоматики.

Однако, по версии кыргызстанской стороны, ситуацию удалось стабилизировать в течение 18 минут. К 15:55 по времени Кыргызстана, или 14:55 по времени Казахстана, частота была восстановлена до нормальных 50 Гц.

Более того, как утверждают в ведомстве, в этот период энергосистема Кыргызстана помогала соседним странам, выдавая мощность до 250 МВт.

«Это не означает, что Кыргызстан стал причиной всех отключений»

В Минэнерго Кыргызстана подчеркнули: отключение генераторов действительно вызвало первоначальный сбой, однако само по себе это, по мнению ведомства, не означает, что именно Кыргызстан несет ответственность за последующие масштабные отключения в других странах.

Кыргызстанская сторона обращает внимание, что Алматинский энергоузел отключился уже после того, как частота в объединенной энергосистеме была восстановлена до нормативного значения.

«Погашение энергоузлов в других странах Центральной Азии требует отдельного анализа последующих процессов, происходивших уже в соответствующих энергосистемах. До завершения совместного технического расследования некорректно возлагать на кыргызскую энергосистему ответственность за все последующие последствия аварии», – заявили в Минэнерго Кыргызстана.

Таким образом, окончательно установить цепочку причин масштабного сбоя должно совместное техническое расследование.

Как развивались события 14 августа

Массовые перебои с электричеством произошли днем 14 августа. В Казахстане Минэнерго первоначально сообщило о резком изменении перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. Из-за этого сработала противоаварийная автоматика и часть потребителей осталась без света.

В Алматы и Алматинской области отключение произошло в 14:38. АО «Алатау Жарық Компаниясы» сообщало об аварийном отключении трех линий электропередачи 500 кВ, принадлежащих KEGOC. Объем отключенной нагрузки составил 300 МВт.

Без света осталась часть потребителей нескольких районов Алматы и Алматинской области.

Остановилось метро, возникли проблемы с водой и светофорами

Авария сказалась и на городской инфраструктуре Алматы. Метрополитен временно прекратил работу, станции закрыли для пассажиров.

Из-за остановки насосных станций в отдельных районах снизилось давление воды. Часть светофоров также перестала работать, а больницы перешли на резервные источники электроснабжения.

Городские службы и энергетики были переведены на усиленный режим.

Электричество полностью вернули к вечеру

Электроснабжение Алматы и Алматинской области полностью восстановили к 19:00 14 августа. После стабилизации энергосистемы ограничения сняли.

Метрополитен возобновил движение поездов, начался поэтапный перезапуск светофоров и другой городской инфраструктуры.

Теперь позиции сторон относительно причин и последствий аварии расходятся: Кыргызстан признает первоначальный сбой на Токтогульской ГЭС, но не согласен с возложением на него ответственности за все последующие отключения. Окончательные причины должна установить совместная техническая проверка.