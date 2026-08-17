Кыргызстан раскрыл свою версию масштабного энергосбоя, затронувшего Алматы
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Министерство энергетики Кыргызстана прокомментировало масштабный сбой в энергосистеме Центральной Азии 14 августа. В Бишкеке признали, что исходное технологическое нарушение произошло после отключения двух гидрогенераторов Токтогульской ГЭС, однако считают некорректным связывать с ним все последующие отключения в Казахстане и других странах региона.
Ранее казахстанский системный оператор АО «KEGOC» сообщил, что отключение двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС привело к резкому изменению перетоков мощности в объединенной энергосистеме Центральной Азии.
Что ответили в Кыргызстане
В Минэнерго Кыргызстана подтвердили, что 14 августа в 15:37 по времени Кыргызстана (14:37 по времени Казахстана) на Токтогульской ГЭС кратковременно отключились два гидрогенератора.
Это стало исходным технологическим нарушением в Объединенной энергосистеме Центральной Азии, привело к изменению потоков мощности и срабатыванию противоаварийной автоматики.
Однако, по версии кыргызстанской стороны, ситуацию удалось стабилизировать в течение 18 минут. К 15:55 по времени Кыргызстана, или 14:55 по времени Казахстана, частота была восстановлена до нормальных 50 Гц.
Более того, как утверждают в ведомстве, в этот период энергосистема Кыргызстана помогала соседним странам, выдавая мощность до 250 МВт.
«Это не означает, что Кыргызстан стал причиной всех отключений»
В Минэнерго Кыргызстана подчеркнули: отключение генераторов действительно вызвало первоначальный сбой, однако само по себе это, по мнению ведомства, не означает, что именно Кыргызстан несет ответственность за последующие масштабные отключения в других странах.
Кыргызстанская сторона обращает внимание, что Алматинский энергоузел отключился уже после того, как частота в объединенной энергосистеме была восстановлена до нормативного значения.
«Погашение энергоузлов в других странах Центральной Азии требует отдельного анализа последующих процессов, происходивших уже в соответствующих энергосистемах. До завершения совместного технического расследования некорректно возлагать на кыргызскую энергосистему ответственность за все последующие последствия аварии», – заявили в Минэнерго Кыргызстана.
Таким образом, окончательно установить цепочку причин масштабного сбоя должно совместное техническое расследование.
Как развивались события 14 августа
Массовые перебои с электричеством произошли днем 14 августа. В Казахстане Минэнерго первоначально сообщило о резком изменении перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. Из-за этого сработала противоаварийная автоматика и часть потребителей осталась без света.
В Алматы и Алматинской области отключение произошло в 14:38. АО «Алатау Жарық Компаниясы» сообщало об аварийном отключении трех линий электропередачи 500 кВ, принадлежащих KEGOC. Объем отключенной нагрузки составил 300 МВт.
Без света осталась часть потребителей нескольких районов Алматы и Алматинской области.
Остановилось метро, возникли проблемы с водой и светофорами
Авария сказалась и на городской инфраструктуре Алматы. Метрополитен временно прекратил работу, станции закрыли для пассажиров.
Из-за остановки насосных станций в отдельных районах снизилось давление воды. Часть светофоров также перестала работать, а больницы перешли на резервные источники электроснабжения.
Городские службы и энергетики были переведены на усиленный режим.
Электричество полностью вернули к вечеру
Электроснабжение Алматы и Алматинской области полностью восстановили к 19:00 14 августа. После стабилизации энергосистемы ограничения сняли.
Метрополитен возобновил движение поездов, начался поэтапный перезапуск светофоров и другой городской инфраструктуры.
Теперь позиции сторон относительно причин и последствий аварии расходятся: Кыргызстан признает первоначальный сбой на Токтогульской ГЭС, но не согласен с возложением на него ответственности за все последующие отключения. Окончательные причины должна установить совместная техническая проверка.
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