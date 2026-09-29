$8 млрд инвестиций за 20 лет: Токаев рассказал о сотрудничестве с Германией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в расширенном составе в Берлине.

Глава государства поблагодарил Франка-Вальтера Штайнмайера за приглашение посетить Германию и отметил интенсивность контактов между двумя странами. Германия, по словам Токаева, остается одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе.

«Сегодня наши отношения уверенно развиваются по восходящей, охватывая все более широкий круг направлений. Этой позитивной динамике в значительной степени способствует активный политический диалог на высшем уровне, подкрепленный последовательным взаимодействием правительств и контактами деловых кругов двух стран», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что накануне его визита в Берлине прошли заседания Межправительственной рабочей группы и Казахстанско-Германского делового совета по стратегическому сотрудничеству.

Отдельное внимание на переговорах уделили торгово-экономическим и инвестиционным связям.

По данным, приведенным Токаевым, в 2025 году товарооборот между Казахстаном и Германией достиг около 4,5 млрд долларов, а за семь месяцев 2026 года превысил 2,6 млрд долларов. Более ранние данные правительства Казахстана оценивали торговлю за 2025 год в 4,4 млрд долларов, а статистика за январь–июль 2026 года — примерно в 2,57 млрд долларов.

«В Казахстане сегодня зарегистрировано свыше 1400 компаний с участием немецкого капитала. За 20 лет совокупный приток инвестиций из Германии составил 8 млрд долларов. Показательным примером нашего взаимодействия является сотрудничество с такими ведущими германскими компаниями, как CLAAS Group, Rhenus Logistics, Siemens Energy, Linde и другие», — подчеркнул Президент Казахстана.

Накопленный объем германских инвестиций с 2005 года действительно оценивается примерно в 7,8–8 млрд долларов.

Кроме экономики, президенты обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в сфере высшего образования, медицины и культуры.