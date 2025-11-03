В Таразе состоялся форум на тему "Методы выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалютных платформ", в котором приняли участие представители Министерства внутренних дел, акимата и правоохранительных органов, передает BAQ.KZ.

Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов отметил, что вместе с развитием цифровой экономики стремительно растут и риски, связанные с оборотом криптовалют. Только за последние два года в стране зарегистрировано свыше тысячи уголовных дел, связанных с криптоактивами.

По данным МВД, 60% из них — это случаи мошенничества, 25% — незаконная деятельность обменных пунктов, ещё 15% — факты легализации преступных доходов через цифровые активы.

Совокупный ущерб граждан и организаций превысил 8 миллиардов тенге.

Для борьбы с кибермошенничеством МВД совместно с другими госорганами реализует системные меры. В частности, создан Антифрод-центр, который занимается выявлением и блокировкой подозрительных интернет-ресурсов и телефонных номеров.

С начала текущего года, по информации ведомства, заблокировано более 26 тысяч сайтов и 64 миллиона подозрительных звонков.

Участники форума обсудили практические методы расследования цифровых преступлений, обменялись опытом по выявлению следов в киберпространстве и рассмотрели вопросы повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.