В Казахстане в 2026 году планируется запуск восьми новых проектов в сфере цветной металлургии. Об этом сообщили в QazIndustry.

Общий объем инвестиций составит около 80,1 млрд тенге, а число создаваемых рабочих мест превысит 1,5 тысячи.

Цветная металлургия остается одной из ключевых отраслей промышленности страны благодаря богатой сырьевой базе. В Казахстане имеются крупные месторождения меди, цинка, никеля, свинца, алюминия и драгоценных металлов.

В рамках новых проектов запланирован запуск производств катодной меди, медной катанки, кабеля, алюминиевой пудры и литых прутков из нелегированного алюминия.

На сегодняшний день уже реализован один проект - в Карагандинская область запущено производство катодной меди. Объем инвестиций составил 8 млрд тенге, создано 512 рабочих мест.

Кроме того, еще шесть проектов находятся на стадии реализации. Речь идет о производстве сплава доре, алюминиевых биллетов и профилей. Их запуск ожидается в 2027-2028 годах. Общий объем инвестиций по этим проектам превысит 532,1 млрд тенге, планируется создать более 800 рабочих мест, в том числе около 140 - в сельской местности.

Также на стадии проработки находятся 34 проекта, связанные с производством золота и серебра в слитках доре, никелевого штейна, алюминия, вольфрама, свинца и цинка. Их совокупный инвестиционный потенциал оценивается в 6,9 трлн тенге, а число новых рабочих мест может достичь 17,1 тысячи.

В целом по 48 текущим и перспективным проектам объем инвестиций составляет около 7,5 трлн тенге, планируется создать порядка 19,4 тысячи рабочих мест, из которых 15,7 тысячи - в сельской местности.

Крупнейшие проекты в отрасли планируется реализовать в Костанайская область, Павлодарская область, Карагандинская область и область Абай.