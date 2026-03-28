В акимате Акмолинской области прошло совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов под председательством акима области Марата Ахметжанова. В мероприятии приняли участие акимы районов и городов, а также руководители управлений и СПК «Кокше», передает BAQ.KZ.

За счет 18 млрд тенге доступных кредитных средств профинансировано 8 проектов на создание новых и расширение действующих молочно-товарных ферм. На сегодняшний день реализованы 6 МТФ на 5,8 тыс. голов, что уже обеспечило рост производства молока в регионе на 28%. Ввод всех МТФ на полную мощность позволит увеличить годовое производство товарного молока на 48 тыс. тонн.

«В регионе ведется слабая работа по льготному кредитованию и привлечению инвестиций в сельское хозяйство. Уровень инвестиционной активности служит показателем развития региона и его привлекательности для бизнеса, как отечественного, так и зарубежного. Наша ключевая задача – формирование благоприятного инвестиционного климата в области и создание необходимых условий для инвесторов», – подчеркнул глава региона.

Руководитель управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков отметил, что за счет реализации инвестпроектов на приобретение сельхозтехники и оборудования в отрасль привлечено свыше 125 млрд тенге. На 2026 год плановый целевой индикатор по привлечению инвестиций в АПК области составляет 159,4 млрд тенге.

На совешании были отмечены регионы с хозяйствами, где работа по кредитованию и реализации проектов в сфере АПК остаетя на низком уровне.

По итогам совещания поручено обеспечить положительные темпы роста инвестиций в основной капитал АПК, а также держать на контроле своевременную реализацию всех инвестиционных проектов и их сопровождение.