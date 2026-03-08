8 шайб: Барыс обыграл китайский «Шанхай Дрэгонс»
При этом, астанинский клуб все равно математически лишился шансов на выход в плей-офф.
7 марта астанинский «Барыс» провел выездной матч Континентальной хоккейной лиги против китайского «Шанхай Дрэгонс». Игра получилась одной из самых результативных для столичной команды в этом сезоне, передает BAQ.KZ.
Уже в первом периоде команды устроили настоящую голевую перестрелку – на двоих было заброшено сразу семь шайб. К перерыву «Барыс» вел со счетом 4:3.
Во втором периоде казахстанский клуб продолжил давление и увеличил преимущество. В заключительной двадцатиминутке гости окончательно сняли все вопросы о победителе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Шанхай Дрэгонс» – «Барыс» – 4:8 (3:4, 1:2, 0:2)
Шайбы: 1:0 - Саттер, 00:57 , 1:1 - Савицкий (Ляпунов), 04:48, 1:2 - Уолш (Уиллман, Веккьоне), 05:44, 2:2 - Кленденинг (Фу, Саттер), 08:07, 2:3 - Веккьоне (Уолш, Морелли), 08:59, 2:4 - Морелли (Бреус, Бекетаев), 15:17, 3:4 - Рендулич (Попугаев, Кленденинг), 19:44, 3:5 - Веккьоне (Масси, Морелли), 22:23, 3:6 - Симонов (Маккошен, Веккьоне), 25:58, 4:6 - Кузнецов (Каблуков, Райлли), 27:37 ,4:7 - Логвин (Асетов, Панюков), 42:41, 4:8 - Веккьоне (Томпсон, Морелли), 56:56
Однако даже этот успех не изменил турнирную ситуацию: астанинский клуб уже математически лишился шансов на выход в плей-офф.
Следующий матч «Барыс» проведет 9 марта – команда на выезде сыграет против хабаровского «Амура».
