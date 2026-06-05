Заголовок:

Экс-главу дирекции Всемирных игр кочевников арестовали по делу о крупной взятке

Варианты заголовка:

Бывший руководитель дирекции Всемирных игр кочевников взят под стражу

Наиля Нурова подозревают в получении взятки в особо крупном размере

Суд санкционировал арест экс-организатора Всемирных игр кочевников

Следствие заявило о многомиллионной взятке по проекту этноаула

Экс-руководителя крупных международных проектов арестовали на два месяца

Подзаголовок:

По версии следствия, бывший руководитель дирекции Всемирных игр кочевников получил не менее 40 миллионов тенге за содействие при реализации проекта стоимостью более 500 миллионов тенге.

Бывший руководитель дирекции Всемирных игр кочевников Наиль Нуров арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Суд санкционировал его содержание под стражей сроком на два месяца, сообщает телеграм-канал.

Арест по делу о строительстве этноаула

По данным следствия, уголовное дело связано с реализацией проекта по строительству этноаула стоимостью свыше 500 миллионов тенге в рамках подготовки к Всемирным играм кочевников.

Следователи считают, что после заключения договорённостей по проекту Наиль Нуров потребовал так называемую «шапку» в размере 10 процентов от суммы контракта.

Деньги и услуги для личного пользования

По версии правоохранительных органов, часть средств передавалась подозреваемому наличными.

Кроме того, следствие располагает данными о том, что подрядчик оплатил установку металлической беседки для личного пользования бывшего руководителя дирекции.

По предварительным оценкам, общая сумма полученного вознаграждения могла составить не менее 40 миллионов тенге.

Руководил крупнейшими спортивными проектами страны

59-летний Наиль Нуров считается одним из известных спортивных менеджеров Казахстана. В разные годы он занимал руководящие должности в организациях, отвечавших за проведение крупных международных соревнований.

В частности, Нуров участвовал в подготовке Азиатских игр 2011 года, Всемирной зимней Универсиады 2017 года, а также возглавлял дирекцию по подготовке Всемирных игр кочевников, которые прошли в Казахстане в 2024 году.

В настоящее время расследование продолжается.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Официальные комментарии правоохранительных органов по существу предъявленных подозрений пока не поступало.