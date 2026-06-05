Иран пригрозил ударами по базам США в странах региона

Военные базы США в странах Ближнего Востока могут стать законными целями Ирана, если будут использоваться для атак против республики. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает агентство Tasnim.

Предупреждение странам региона

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран заранее уведомлял соседние государства о возможных последствиях использования американской военной инфраструктуры против Ирана.

«Мы предупреждали страны региона, что если базы США будут задействованы в агрессии против Ирана, они станут нашей законной целью», — заявил Аббас Арагчи.

При этом министр подчеркнул, что речь идёт именно об американских военных объектах, а не о территориях государств, на которых они расположены.

«В этом контексте у нас были постоянные контакты с министром иностранных дел Саудовской Аравии. Многие страны региона были против использования их воздушного пространства и территорий против Ирана, однако, к сожалению, США использовали эти возможности против нас», — отметил он.

Переговоры продолжаются

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров между Ираном и США по урегулированию напряжённости в регионе.

Одними из ключевых вопросов остаются безопасность судоходства в Ормузском проливе, перспективы снятия санкций с Ирана, разблокировка иранских активов за рубежом и дальнейшая судьба иранской ядерной программы.

Регион остаётся в центре внимания

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться одной из главных тем международной повестки. На этом фоне Тегеран подчёркивает готовность защищать свои интересы и предупреждает о возможном ответе на любые действия, которые будут расценены как угроза национальной безопасности страны.