8 студенческих общежитий откроют в этом году в Астане

С начала года в столице уже открыли объекты на 2700 мест.

Фото: акимат Астаны

До конца 2025 года в Астане введут в эксплуатацию восемь студенческих общежитий общей вместимостью 4 716 мест. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек, передает BAQ.KZ.

По его словам, в преддверии нового учебного года заработает общежитие на 400 мест по адресу ул. А. Пушкина, 13а, построенное за счёт частных инвестиций. С начала года в столице уже открыли объекты на 2 700 мест, а до конца года планируется запустить ещё семь общежитий на 2 060 мест.

В 2024 году в Астане ввели в эксплуатацию пять общежитий общей вместимостью около 1 700 мест.

"Кроме того, в течение нового учебного года откроем 15 школ, 7 из них в рамках нацпроекта "Комфортная школа". Данные учебные заведения позволят создать 28 тыс. ученических мест (в две смены). Также в столице строим детские сады, дворцы школьников и другие социальные объекты", - написал аким столицы.

