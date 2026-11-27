Новые производства, инфраструктура, агропромышленный комплекс и миллионы квадратных метров жилья – в следующем году Казахстан намерен существенно нарастить инвестиционную поддержку экономики. Холдинг «Байтерек» планирует направить на эти цели 8 трлн тенге. При этом акцент обещают сделать не просто на освоении средств, а на реальной отдаче от вложений.

Бюджет Национального инвестиционного холдинга на 2027 год и ключевые показатели деятельности его руководства утвердил Совет директоров под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова.

В центре внимания – развитие реального сектора экономики и повышение эффективности инвестиций. Поэтому оценивать работу холдинга будут не только по объему выделенного финансирования, но и по конкретным результатам: инвестициям в основной капитал, выручке поддержанных предприятий и объемам их экспортных продаж.

Из запланированных 8 трлн тенге особое место займут обрабатывающая промышленность, инфраструктура и агропромышленный комплекс. Ориентир по инвестициям в основной капитал в этих направлениях составляет 1,17 трлн тенге.

Не останется без внимания и жилищный сектор. При участии холдинга в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию около 2,7 млн квадратных метров жилья.

При этом финансировать проекты намерены не только за счет государственных ресурсов. «Байтерек» продолжит привлекать средства на рынке. Согласно прогнозу, в следующем году 54% общего объема заимствований должны составить негосударственные источники. Также планируется оценивать участие банков второго уровня в кредитовании бизнеса с использованием инструментов господдержки.

Такая модель соответствует обновленному Плану развития холдинга до 2033 года, одобренному Советом директоров в августе. Один из его приоритетов – расширение доступа к финансированию для предприятий, которые запускают новые производства или увеличивают мощности действующих. К реализации проектов намерены активнее привлекать банки и частных инвесторов.

Отдельный блок заседания посвятили вопросам внутреннего контроля. Олжас Бектенов подчеркнул необходимость повысить эффективность антикоррупционной комплаенс-службы, внутреннего аудита и контроля за закупками холдинга.

Премьер-министр также обратил внимание на недопустимость формального подхода к выполнению поставленных задач и поручил подготовить конкретные предложения по повышению эффективности работы организации.

Таким образом, в 2027 году «Байтереку» предстоит не только обеспечить масштабное финансирование экономики, но и продемонстрировать, насколько эти средства способны превращаться в новые производства, рабочие места, экспорт и реальный экономический результат.