Казахстанский IT-сектор продолжает расти: экспорт отечественных IT-услуг в прошлом году превысил 1 млрд долларов, а в Astana Hub уже работают 2700 стартапов и технологических компаний. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на международной конференции AI Journey 2026 в Москве. По словам президента, с 2019 года совокупный доход участников Astana Hub достиг почти 7 млрд долларов.

В стране также появился первый технологический «единорог» — стартап Higgsfield, основанный двумя казахстанцами. Токаев отметил, что государство намерено развивать так называемую «народную цифровую экономику», чтобы интернет становился не только пространством общения, но и возможностью для заработка и профессионального развития.

Мною обозначена и сформулирована задача создания „народной цифровой экономики“, в которой интернет будет поставлен на службу людей, желающих получить законные заработки. Другими словами, интернет — это пространство творческого созидания и продуктивного труда, а не „мусорный ящик“, как его часто называют, — заявил президент.

Отдельно глава государства остановился на подготовке кадров. Сейчас более 100 тысяч студентов осваивают практические навыки работы с искусственным интеллектом в рамках программы AI-Sana. Однако, по мнению Токаева, одних специалистов и цифровой инфраструктуры недостаточно. Казахстану необходимо создавать собственные разработки и внедрять их в реальную экономику.

В этой связи он напомнил об инициативе AI Challenge, представленной на форуме Digital Bridge в Астане. Она должна объединить предприятия и разработчиков для решения конкретных производственных задач. Президент выразил надежду, что такой формат сотрудничества будет востребован и в отношениях с Россией.