В Бухаресте около 8 тысяч человек приняли участие в субботней акции протеста против коррупции в системе правосудия. Манифестация прошла на площади перед штаб-квартирой правительства Румынии, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает портал HotNews, участники акции требовали ликвидировать "мафиозные сети" в судебной системе, а также настаивали на отставке председателя Высокого кассационного суда и министра внутренних дел.

Поводом для массовых выступлений стал документальный фильм "Правосудие в плену", подготовленный румынскими журналистами-расследователями. В фильме утверждается, что судебная система Румынии контролируется узким кругом влиятельных лиц, крупные коррупционные дела замалчиваются, а возбужденные уголовные производства закрываются из-за истечения сроков давности.

Документальный фильм был опубликован во вторник на YouTube, а на следующий день показан по центральному телевидению, после чего вызвал широкий общественный резонанс.

Руководители высших судебных инстанций отвергли выдвинутые обвинения, заявив о недостоверности представленных фактов. В то же время ряд судей и прокуроров подтвердили, что злоупотребления в системе правосудия имеют место. Некоторые журналисты и эксперты считают, что происходящее может быть связано с противостоянием различных групп внутри судебной и политической элиты.

Высший совет магистратуры сообщил, что судебной инспекции поручено провести проверку по фактам, изложенным в фильме. Президент Румынии Никушор Дан, в свою очередь, пригласил судей и прокуроров на встречу 22 декабря для обсуждения проблем национальной системы правосудия.