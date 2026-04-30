8 тысяч деревьев высадят в Семее в этом году

В соответствии с поручением акима области в Семее ведётся системная работа по озеленению города. Сегодня глава региона Берик Уали принял участие в церемонии посадки саженцев на одной из центральных улиц города — улице Титова, передает BAQ.KZ.

Работы по посадке деревьев в Семее начались 25 апреля. В этом году в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в городе планируется высадить в общей сложности 8 тысяч деревьев. На сегодняшний день уже посажено более тысячи саженцев.

Аким области подчеркнул необходимость активизации работы по озеленению Семея.

«В рамках акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, в Семее на системной основе ведётся посадка деревьев. По согласованию с Правительством начата работа по пересадке деревьев с территории, входящей в зону демаркации на границе Казахстана и Российской Федерации, относящейся к природному лесному резервату «Семей орманы». Самое главное — обеспечить своевременный полив и постоянный уход за высаженными деревьями», — отметил Берик Уали.

После участия в посадке деревьев глава региона ознакомился с ходом работ по благоустройству и обновлению общественных пространств города. Он посетил парк в посёлке Юность, где проконтролировал реализацию проектов по созданию комфортной среды для жителей.

Строительство парка в районе Юность состоит из двух этапов. Первый этап был завершён в прошлом году. В его рамках была построена детская игровая площадка, высажены хвойные и лиственные деревья, а также более тысячи декоративных кустарников и многолетних цветов.

«В рамках первого этапа, реализованного в прошлом году, эта территория приобрела новый облик. Необходимо ускорить начало второго этапа с тем же подрядчиком, который качественно выполнил работы по благоустройству», — сказал аким области.

Аким области подчеркнул, что в этом году благоустройству Семея будет уделено особое внимание. Приоритет будет отдан улицам и дворовым территориям, где ранее не было асфальта.

Если в прошлом году асфальт был уложен в 40 дворах, то в этом году показатель увеличится в 2,5 раза — до 100 дворов. В прошлом году средний ремонт был проведён на 52 улицах, в этом году объёмы удвоятся — до 100 улиц. Если в прошлом году в Семее было благоустроено 35 дворов, то в этом году этот показатель увеличится втрое — до 100 дворов. Также будет обеспечено освещение 100 улиц.