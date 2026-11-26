В Казахстане продолжают обновлять водную инфраструктуру: реконструируют оросительные каналы, строят водохранилища и проводят питьевую воду в села. За последние семь лет в стране реконструировали восемь тысяч километров ирригационных каналов, а проекты питьевого водоснабжения за три года охватили почти миллион сельских жителей, передает BAQ.KZ.

Водохранилища, каналы и питьевая вода для сел

За последние три года в Казахстане завершили строительство и реконструкцию пяти водохранилищ общим объемом 464,5 млн кубометров воды, а также восьми гидротехнических сооружений и инженерных систем.

Кроме того, реализовали 22 проекта по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения. Они охватили 321 сельский населенный пункт, в которых проживают около 945 тысяч человек.

Какие проекты реализуют в 2026 году

В этом году в Казахстане ведутся работы сразу по нескольким направлениям:

реконструкция 746 оросительных каналов общей протяженностью более 4,6 тысячи километров ;

строительство пяти водохранилищ ;

реконструкция 12 гидротехнических сооружений ;

строительство 12 групповых водопроводов ;

очистка и оздоровление шести водных объектов.

Обновление оросительных каналов позволит уменьшить потери воды при ее транспортировке к сельскохозяйственным угодьям, а строительство водохранилищ – увеличить возможности для накопления водных ресурсов.