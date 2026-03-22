В день Великого дня — Наурыз — аким Мангистауская область Нурдаулет Килыбай поздравил жителей региона с праздником, отметив его вместе с населением в Мунайлинском районе. Также глава региона посетил Центр специальных социальных услуг №2, где поздравил получателей услуг с праздником Наурыз, передает BAQ.KZ.

— Уважаемые земляки, дорогие соотечественники! Ранее мы встречали праздник Наурыз вместе на морском побережье, а в этом году решили отметить его вместе с жителями села. Встречаться на родной земле, здороваться друг с другом и обмениваться искренними пожеланиями — в этом, на мой взгляд, заключается главный смысл Наурыза. Как вы знаете, к сожалению, ситуация в мире сегодня нестабильна. В такие времена мы благодарны за то, что живём в мире и можем вместе отмечать этот праздник. Пусть наша страна будет благополучной, а народ — в мире и согласии! Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, Наурыз — это начало очищения и обновления. Поздравляю с Великим днём Наурыза! Пусть наш регион процветает, а благополучие растёт! — сказал аким области Нурдаулет Килыбай.

В Мунайлинском районе праздничное мероприятие под названием «Жаңару мен жақсылықтың жаршысы – Наурыз!» собрало около 8 тысяч зрителей. На площадке, оформленной в национальном стиле, было установлено 11 юрт.

Праздничная программа началась с театрализованного представления. В рамках мероприятия была организована ярмарка по проекту «Одно село — один продукт», где местные предприниматели представили кондитерские изделия, мёд и продукты пчеловодства, сухофрукты, мясную продукцию, цветы из мыла и различные изделия народного ремесла. Также прошли турниры по национальным видам спорта: казахская борьба, асык ату, лянга и армрестлинг.

С концертной программой выступили творческие коллективы и артисты района, исполнив национальные песни и танцы. Кроме того, состоялся районный конкурс бабушек «Ұлттық киім – ұлт мәдениетінің жарқын көрінісі», направленный на популяризацию казахских традиций и национальных костюмов.

Также в рамках праздника аким области посетил Центр специальных социальных услуг №2 и поздравил его получателей с праздником Наурыз. В ходе мероприятия гостям предложили наурыз коже, после чего они посмотрели концертную программу, организованную в центре. Глава региона Нурдаулет Килыбай пожелал пожилым людям крепкого здоровья и благополучия, отметив, что совместное празднование — большое счастье.

Сегодня в Центре специальных социальных услуг №2 получают комплексные социальные, медицинские и бытовые услуги более 100 пожилых людей, нуждающихся в особом уходе.

Отметим, что в этом году праздник Наурыз широко отмечается в Мангистауской области. На морском побережье города Актау организованы праздничные мероприятия, сочетающие национальные традиции и современный формат, которые дарят жителям и гостям города особое настроение. В рамках праздника на побережье установлено 30 юрт, организованы этноаул, ярмарка ремесленников и национальные игры. Кроме того, представлен проект «Digital Nauryz», демонстрирующий современные цифровые возможности. На сцене амфитеатра проходят театрализованные представления и концертные программы с участием известных артистов.