Прокуратура Карагандинской области провела анализ соблюдения законодательства в части прекращения права управления транспортными средствами у водителей, состояние здоровья которых препятствует безопасному участию в дорожном движении, передает BAQ.KZ.

По итогам рассмотрения исковых заявлений прокуроров уже 8 водителей лишены водительских прав. В настоящее время в судах находятся ещё 36 аналогичных исков.

Кроме того, в адрес органов полиции внесено 11 представлений. В рамках устранения выявленных нарушений начата исковая работа в отношении порядка 350 водителей.

В надзорном органе отметили, что принимаемые меры направлены на повышение безопасности на дорогах, защиту жизни и здоровья граждан, а также снижение рисков для всех участников дорожного движения.

Работа в данном направлении будет продолжена.