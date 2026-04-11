8 водителей Карагандинской области лишены прав по состоянию здоровья
Начата исковая работа в отношении порядка 350 водителей.
Сегодня 2026, 12:36
130Фото: Pixabay.com
Прокуратура Карагандинской области провела анализ соблюдения законодательства в части прекращения права управления транспортными средствами у водителей, состояние здоровья которых препятствует безопасному участию в дорожном движении, передает BAQ.KZ.
По итогам рассмотрения исковых заявлений прокуроров уже 8 водителей лишены водительских прав. В настоящее время в судах находятся ещё 36 аналогичных исков.
Кроме того, в адрес органов полиции внесено 11 представлений. В рамках устранения выявленных нарушений начата исковая работа в отношении порядка 350 водителей.
В надзорном органе отметили, что принимаемые меры направлены на повышение безопасности на дорогах, защиту жизни и здоровья граждан, а также снижение рисков для всех участников дорожного движения.
Работа в данном направлении будет продолжена.
Самое читаемое
- Ливень в Алматы: что происходило ночью в городе
- Вложили в облигации США, но не догнали инфляцию: что происходит пенсионными активами казахстанцев
- Певец Димаш Кудайберген рассказал о пути артиста, семье и служении зрителю
- "Русалки и драконы": Как карагандинка превратила обычный дом в яркое место
- 132 тысячи казахстанцев обнулили пенсионные счета — Минтруда изменит формулу порогов