80 бойцов "Жасыл Ел" благоустраивают район в ВКО
Молодёжь Шемонаихи вносит вклад в "Таза Қазақстан".
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В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области продолжается реализация национального проекта "Жасыл Ел", который в 2025 году стал частью масштабной экологической кампании "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.
Проект координируется Молодёжным ресурсным центром акимата Шемонаихинского района. На сегодняшний день в сезонные работы уже вовлечено 80 молодых людей: 30 — в городе Шемонаиха, 50 — в сельских округах. До конца года планируется расширить участие до 100 человек.
Бойцы "Жасыл Ел" решают сразу две задачи — временное трудоустройство молодёжи, включая представителей уязвимых категорий, а также озеленение и благоустройство территорий.
За два месяца работы участники проекта:
- Выполнили покос сорной растительности на территории более 5 гектаров
- Собрали свыше 100 кубометров мусора
- Провели санитарную обрезку кустарников в парках и вдоль тротуаров
- Очистили 43 дорожных знака, повысив безопасность на дорогах
- Благоустроили общественные и парковые зоны
Кроме практической пользы, проект стал инструментом формирования экологической культуры. Молодёжь активно участвует в акциях: "Чистый берег", "10 экопривычек", "Мы за здоровое будущее!", "Жасыл Ел за безопасность дорожного движения" и других инициативах.
Проект "Жасыл Ел" в районе воспринимается не просто как сезонная занятость, а как реальный вклад молодёжи в сохранение природы, сознательность и развитие местных сообществ.
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