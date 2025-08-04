В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области продолжается реализация национального проекта "Жасыл Ел", который в 2025 году стал частью масштабной экологической кампании "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

Проект координируется Молодёжным ресурсным центром акимата Шемонаихинского района. На сегодняшний день в сезонные работы уже вовлечено 80 молодых людей: 30 — в городе Шемонаиха, 50 — в сельских округах. До конца года планируется расширить участие до 100 человек.

Бойцы "Жасыл Ел" решают сразу две задачи — временное трудоустройство молодёжи, включая представителей уязвимых категорий, а также озеленение и благоустройство территорий.

За два месяца работы участники проекта:

Выполнили покос сорной растительности на территории более 5 гектаров

Собрали свыше 100 кубометров мусора

Провели санитарную обрезку кустарников в парках и вдоль тротуаров

Очистили 43 дорожных знака, повысив безопасность на дорогах

Благоустроили общественные и парковые зоны

Кроме практической пользы, проект стал инструментом формирования экологической культуры. Молодёжь активно участвует в акциях: "Чистый берег", "10 экопривычек", "Мы за здоровое будущее!", "Жасыл Ел за безопасность дорожного движения" и других инициативах.

Проект "Жасыл Ел" в районе воспринимается не просто как сезонная занятость, а как реальный вклад молодёжи в сохранение природы, сознательность и развитие местных сообществ.