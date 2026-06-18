80 километров полотна отремонтируют на автодороге «Карабутак – Костанай»

Одним из крупных инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Айтекебийского района, является ремонт республиканской автодороги «Карабутак – Костанай» общей протяженностью 234 километра. В текущем году планируется привести в нормативное состояние 80 километров трассы. К работам уже приступили две подрядные организации, которые обещают завершить проект в максимально сжатые сроки.

Ход реализации проекта находится на особом контроле акима области Асхата Шахарова. Во время рабочей поездки глава региона подчеркнул, что дорога на протяжении многих лет вызывает справедливые нарекания со стороны автомобилистов, поэтому при проведении ремонта особое внимание должно быть уделено качеству и соблюдению сроков.

«Этот участок дороги на протяжении многих лет подвергается обоснованной критике со стороны водителей. Состояние трассы напрямую влияет на безопасность дорожного движения, комфорт жителей и развитие транспортного сообщения. Поэтому наша задача – выполнить ремонт качественно и завершить его в установленные сроки. Все работы должны полностью соответствовать требованиям населения и действующим стандартам», – подчеркнул Асхат Шахаров.

За ремонт участка протяженностью 31 километр (105–136 км) отвечает ТОО «Костанай жолдары». Подрядная организация уже приступила к фрезерованию существующего дорожного покрытия. После завершения этих работ будет уложена асфальтобетонная смесь.

Еще один участок протяженностью 49 километров (185–234 км) ремонтирует ТОО «Ассана ДорСтрой». Компания уже установила асфальтобетонный завод и дробильно-сортировочный комплекс по производству щебня. К основным строительным работам подрядная организация планирует приступить на следующей неделе.

Оператором республиканской трассы является национальная компания «КазАвтоЖол». По результатам обследования дороги и выявленных дефектов была разработана проектно-сметная документация. Проект предусматривает фрезерование существующего покрытия и усиление основания дороги методом холодного ресайклинга.

«После укрепления основания будет уложено два слоя асфальтобетона толщиной 9 и 6 сантиметров. Кроме того, предусмотрены работы по укреплению обочин и установке дорожных знаков», - сообщил директор Актюбинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Айбол Данагул, докладывая акиму области о ходе реализации проекта.

В следующем году средним ремонтом будут охвачены оставшиеся 145 километров трассы «Карабутак – Костанай».