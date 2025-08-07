80-летний житель Атырау обратился в суд с иском против восьмерых своих детей и одного внука, требуя назначить алименты на его содержание, передает BAQ.KZ.

По словам пенсионера, он более десяти лет проживает в одиночестве. Из всех родственников лишь один сын поддерживает с ним связь, тогда как остальные полностью игнорируют как моральную, так и материальную помощь.

В иске он отметил, что из-за ухудшения здоровья и тяжёлого финансового положения остро нуждается в поддержке. В соответствии с пунктом 1 статьи 145 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Также статья 153 того же кодекса предусматривает право нетрудоспособных дедушек и бабушек требовать алименты от внуков, если дети или супруг (бывший супруг) не могут оказывать поддержку.

Атырауский городской суд, изучив ситуацию, пришёл к выводу о частичном удовлетворении иска. В результате с каждого из восьми детей и одного внука были взысканы алименты в размере 3 МРП (месячных расчетных показателей) — на питание и приобретение лекарств для истца.

Решение суда пока не вступило в законную силу.