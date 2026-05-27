80-летний казахстанец пробежал 42,2 км в ЮАР
В Астане торжественно встретили 80-летнего марафонца Салтаната Туйтебаева, который вернулся с международного забега в Кейптауне.
Несмотря на травму, полученную во время дистанции, он сумел преодолеть полные 42,2 километра и вновь показал пример невероятной силы духа.
Встреча прошла в международном аэропорту столицы. Спортсмена приветствовали представители спортивного сообщества, ветераны спорта, а также родные и близкие.
Салтанат Туйтебаев – один из самых известных ветеранов марафонского бега в Казахстане. Он продолжает участвовать в крупных международных стартах и добиваться высоких результатов даже в 80 лет. В 2025 году он стал чемпионом Нью-Йоркского марафона в возрастной категории 80-89 лет, показав результат 4 часа 45 минут. В 2021 году завоевал серебро в своей группе на аналогичных соревнованиях.
Спортсмена поблагодарили за вклад в развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни в стране.
В ведомстве отмечают, что такие истории вдохновляют молодежь и наглядно показывают: спорт и активная жизнь не имеют возрастных ограничений.
