В рамках экологической программы "Таза Қазақстан" в Костанайской области активно реализуются проекты по благоустройству и улучшению качества городской и сельской среды, передаёт BAQ.KZ.

С начала года в регионе благоустроено 80 скверов и парков, построено 164 детских и спортивных площадки, проведён ремонт 108 многоквартирных жилых домов. Высажено 143,9 тысячи зелёных насаждений, установлено 8,5 тысячи уличных светильников.

"Программа "Таза Қазақстан" стала действенным инструментом позитивных изменений в области. Благодаря её реализации преображается не только областной центр, но и города, районы и сельские населённые пункты. Так, на 13 участках, где ранее находились пустующие территории, несанкционированные свалки, заброшенные и бесхозные дома, сегодня появились благоустроенные парки, скверы, аллеи и общественные пространства", - отметили в акимате.

Проводимая работа направлена на формирование комфортной, чистой и безопасной среды для жителей и будет продолжена в дальнейшем.