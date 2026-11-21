800 человек эвакуированы из-за наводнений на севере Франции
21 Ноября 2026, 16:17
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21 Ноября 2026, 16:1721 Ноября 2026, 16:17
33Фото: Report
Почти 800 человек были эвакуированы на севере Франции из-за наводнений, вызванных подъемом уровня воды в реке после проливных дождей.
Как сообщают французские медиа со ссылкой на местные власти, затоплено около 800 домов, 170 домов остались без электричества.
"Уровень воды в реке Канш в департаменте Па-де-Кале достиг своего максимума и останется высоким в субботу, 21 ноября. Около 800 человек были эвакуированы с четверга из-за наводнений", - сообщили в департаменте.
Отмечается, что в субботу введен предпоследний, оранжевый уровень опасности из-за наводнений.
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