800 грантов выделено для подготовки новых кадров в дорожную отрасль
В рамках реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост и общественный оптимизм", в Казахстане ведется комплексная работа по цифровизации дорожной отрасли, внедрению передовых международных стандартов и созданию интеллектуальных систем управления, передает BAQ.KZ.
По словам президента АО "КазДорНИИ" Арман Алибаевой, для повышения качества и долговечности дорожного полотна внедряются новые подходы к строительству и контролю. Разработано шесть стандартов по технологии "Superpave", которая успешно применяется более чем в 120 странах мира.
Параллельно с этим для всех участников рынка стала обязательной Единая база дорожно-строительных материалов, гарантирующая использование только проверенных компонентов.
"Все участники дорожного процесса должны полностью брать проверенные материалы с карьеров и асфальтобетонных заводов. В этой базе все материалы имеют свои лабораторные показатели, имеются рекомендации, в каких природно-климатических и геологических условиях применять данные материалы", — Арман Алибаева.
Значимым проектом в области цифровизации является создание интеллектуальной платформы "Е-Жолдары", которая интегрирует все цифровые разработки в дорожной сфере. Одновременно разрабатывается национальная стратегия безопасности дорожного движения по принципу "Vision Zero", направленная на снижение смертности. Внимание уделяется исполнению поручения Главы государства по решению проблемы дефицита кадров. Для этого создана единая квалификационная база Jolshy.
"Ежегодная потребность в кадрах в отрасли составляет около 2 тыс. специалистов. Выделено уже порядка 800 грантов, 600 студентов их получили. Это будет способствовать притоку молодых кадров в дорожную отрасль", — заключила президент АО "КазДорНИИ".
