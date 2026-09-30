800 машин подготовлено для очистки дорог от снега в ВКО

В Восточно-Казахстанской области для зимнего содержания дорог и улиц населённых пунктов сформирован парк почти из 800 единиц техники. Машины распределены по городам и районам с учётом местного климата.

Республиканские трассы обслуживает областной филиал ТОО «КАЖсервис». В его распоряжении 108 единиц снегоуборочной техники, исправны 103, или 96%. Для районных дорог и улиц населённых пунктов предусмотрено 573 единицы, из которых готовы к работе 527 (это 92%).

За областные дороги отвечает ТОО «ОблШыгысЖол». Из 119 единиц техники исправны 111 (93%). Предприятие также имеет отряд оперативного реагирования. В его составе специалисты, а также бульдозер, автогрейдер, снегоочиститель и тралы для перевозки техники.

Снегоуборочные машины находятся в шести производственно-дорожных управлениях. В Усть-Каменогорске действует вспомогательная база с 36 единицами техники. При необходимости их направят на усиление дорожных служб. На случай чрезвычайных ситуаций предусмотрена и дополнительная мобилизационная техника. При этом есть и вспомогательная техника в количестве 185 единиц, готовая прийти на помощь в случае ЧС.

В местах со сложными погодными условиями работают четыре дорожно-эксплуатационных пункта: в Таргыне, Маркаколе, Егиндыбулаке и Шемонаихе, помимо этого, четыре пункта обогрева расположены на перевале Умыш, в Урунхайке, и в тех же Таргыне, Егиндыбулаке.

Аким области уточнил сроки открытия движения на развязке по проспекту Сатпаева в Усть-Каменогорске, движение в одном направлении планируют открыть до ноября. Кроме того, до конца октября планируется открыть проезд по новому участку дороги в обход Осиновского перевала.