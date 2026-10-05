800 стартапов, 28 тысяч специалистов и $60 млн частного капитала: Всемирный банк одобрил проект ALEM

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 30 сентября одобрил Казахстану заем в 11 999,7 млн японских иен, эквивалент 75 млн долларов. Деньги пойдут на проект ALEM, который должен помочь казахстанским технологическим стартапам создавать продукты, выводить их на рынок и масштабироваться, сообщили во Всемирном банке.

Банк ожидает, что проект поможет создать 10 тыс. рабочих мест.

Где у стартапов узкие места

Проект бьет по четырем ограничениям, которые мешают расти самым перспективным компаниям. Это нехватка узких специалистов в цифровой сфере, ограниченный доступ к высокопроизводительным вычислениям, слабая инфраструктура для прототипирования в робототехнике и дефицит рискового капитала на стадии роста. Последний банк оценивает в 20 млн и 25 млн долларов в год.

Закрывать финансовый разрыв будут через фонд фондов. В него направят 20 млн долларов, управлять им будет Alem Capital Management. Параллельно запустят программы акселерации, которые выведут казахстанских основателей на глобальные сети и зарубежные хабы на ключевых рынках.

С кадрами решение другое. Каждый год больше 5 тыс. человек будут осваивать основы ИИ, науку о данных и машинное обучение. Отдельный фокус на женщинах. Сейчас они составляют лишь треть выпускников STEM-специальностей и руководят менее чем 6% стартапов с венчурным финансированием.

Какие цели заложены

К декабрю 2031 года продвинутое обучение должны пройти 28 тыс. молодых людей. Поддержку на стадиях pre-seed и seed или в программах глобальной акселерации получат 800 стартапов. Венчурные инвестиции планируют привлечь больше чем в 50 компаний, а частного капитала не меньше 60 млн долларов.

У проекта есть предшественник, программа Всемирного банка по стимулированию продуктивных инноваций. По ее итогам поддержку получили 162 стартапа и научные команды. Первые продажи и привлеченные частные инвестиции превысили 23 млн долларов, создано почти 2 тыс. рабочих мест.

«Казахстан добился значительных успехов в построении цифровой экономики. Этот проект поможет превратить этот потенциал в рост, основанный на производительности, за счет поддержки предпринимателей, создания высококвалифицированных рабочих мест и привлечения большего объема частных инвестиций в технологический сектор страны», - сказал страновой менеджер Всемирного банка по Казахстану и Туркменистану Андрей Михнев.

Почему ставка на ИИ

Во Всемирном банке рост производительности называют условием следующего рывка Казахстана, а цифровые инновации на базе ИИ реальным способом его добиться. По недавнему исследованию банка, компании Европы и Центральной Азии, которые используют программное обеспечение с ИИ, в среднем на 10% и 20% производительнее остальных.

Экспорт ИКТ из Казахстана вырос со 132 млн долларов в 2019 году до 1,1 млрд долларов в 2025 году. Цель к 2030 году 5 млрд долларов.

Проект согласован с Национальным планом развития до 2029 года и Концепцией развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы. Банк называет ее первой комплексной стратегией по ИИ в Центральной Азии.

Заем предоставит Международный банк реконструкции и развития. Реализовывать проект будет Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК в партнерстве с Astana Hub и Alem Capital Management.