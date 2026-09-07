82% казахстанцев довольны условиями жизни в городах и селах – исследование
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане Национальный аналитический центр (НАЦ) при Назарбаев Университете представил итоги исследования на тему «Как казахстанцы оценивают развитие своих населенных пунктов», передает BAQ.KZ.
Согласно результатам исследования, 68% опрошенных казахстанцев считают, что условия в их населенных пунктах улучшились за последние три года. При этом восемь из десяти довольны текущими условиями жизни, а около двух третей ожидают дальнейших положительных изменений.
Опрос проводился в июле-августе 2026 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1000 совершеннолетних жителей страны. Выборка была сформирована с соблюдением квот по полу, возрасту, региону и типу населенного пункта.
Как рассказала директор Центра обследования КФ Сауле Газизова, исследователи решили выяснить не только масштабы инфраструктурных проектов, но и то, насколько происходящие изменения ощущают сами жители.
«Мы часто видим, сколько километров дорог построено, сколько социальных объектов введено в действие, проценты освоения бюджета, сколько инвестиций было вложено. Но мы не знаем, что стоит за этими цифрами с точки зрения самих жителей. Очень важно понять, насколько сами люди видят эти перемены и чего они ожидают от дальнейшего развития в нашей стране», – рассказала Сауле Газизова.
Восемь из десяти довольны условиями жизни
Участников исследования попросили оценить изменения за последние три года, нынешние условия жизни и ожидания на ближайшие три года.
68% респондентов согласились с тем, что условия в их населенных пунктах за последние три года улучшились. Около 30% с этим не согласились, еще 2% затруднились ответить.
Текущими условиями жизни в своем населенном пункте полностью довольны 82% опрошенных. Отрицательную оценку дали 17%, еще 1% затруднился с ответом.
«На сегодняшний день 82%, то есть восемь из десяти человек, довольны текущими условиями, что говорит о том, что в целом у нас сформирован благоприятный базовый уровень, на фоне которого сохраняется запрос на дальнейшее инфраструктурное развитие», – отметила Газизова.
Позитивными остаются и ожидания населения. 68% респондентов считают, что в ближайшие три года условия в их населенных пунктах улучшатся. Только 3% ожидают ухудшения, 23% считают, что существенных изменений не произойдет.
Какие изменения казахстанцы замечают чаще всего
Наиболее заметными для жителей за последние три года стали изменения в повседневной среде – прежде всего дороги, благоустройство, парки и озеленение.
Как пояснила Газизова, к благоустройству относятся в том числе освещение, детские и спортивные площадки, лавочки, беговые дорожки и улучшение дворов.
Только 15% опрошенных заявили, что не заметили никаких улучшений. Таким образом, 85% респондентов смогли назвать хотя бы одно положительное изменение.
Несмотря на позитивные оценки уже произошедших изменений, дороги и благоустройство остаются среди направлений, которые казахстанцы считают необходимым развивать дальше.
При этом запрос населения постепенно расширяется. Наряду с привычной инфраструктурой жители ожидают развития медицинских и образовательных объектов, повышения качества интернета и мобильной связи, а также улучшений в сфере ЖКХ.
«Запрос на развитие не просто сохраняется, он еще и расширяется. Наряду с базовой инфраструктурой значительное место в ожиданиях населения также занимает развитие социальной инфраструктуры и качество базовых услуг: интернета, мобильной связи и коммунальной сферы», – отметила Сауле Газизова.
Город и село: запросы отличаются
Исследование показало различия между потребностями жителей городов и сел.
В городской местности произошедшие инфраструктурные изменения в целом оценивали выше. При этом среди сельских жителей 62% согласились с тем, что за последние три года условия улучшились, а 78% довольны нынешними условиями жизни.
В сельской местности более выражен запрос на развитие дорог, ЖКХ, благоустройства и озеленения, парков, а также повышение качества интернета и мобильной связи.
В городах среди приоритетов чаще называют развитие общественного транспорта и инклюзивной среды, доступной в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Что важно молодежи и старшему поколению
Различаются инфраструктурные ожидания и в зависимости от возраста. Текущими условиями жизни довольны 87% молодежи, 78% представителей средней возрастной группы и 81% респондентов старшего возраста. Улучшений в ближайшие три года ожидают 76% молодых участников исследования.
Молодежь чаще выделяет образовательную инфраструктуру, качество интернета и мобильной связи, общественный транспорт, парки и озеленение. С возрастом запрос больше смещается в сторону ЖКХ и благоустройства.
«В целом это указывает на то, что есть дифференцированный запрос в обществе, но он зависит от потребностей каждой определенной группы», – пояснила Газизова.
По мнению исследователей, подобные опросы необходимо проводить регулярно, чтобы наряду с административной статистикой понимать, насколько сами жители ощущают результаты инфраструктурных преобразований и становится ли их повседневная жизнь комфортнее.
Отметим, что развитие транспортно-логистической инфраструктуры является одним из приоритетов, обозначенных в Послании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».
Напомним, что Главой государства были озвучены ключевые поручения, касающиеся модернизации автодорог, строительства новых транспортных коридоров, развития логистических центров, а также внедрения цифровых решений для оптимизации транспортных процессов.
Кроме того, Правительством принимается ряд мер, благодаря которым в стране формируется основа для дальнейшего экономического роста и интеграции в международную транспортную сеть.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 6 сентября
- Опасная погода накроет Казахстан 7 сентября
- У новорожденной в Алматы удалили опухоль весом два килограмма
- Мелони после поздравления Токаева заявила о планах укреплять отношения с Казахстаном
- От скважины до цифрового месторождения: где в Казахстане готовят будущих нефтяников