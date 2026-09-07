В Астане Национальный аналитический центр (НАЦ) при Назарбаев Университете представил итоги исследования на тему «Как казахстанцы оценивают развитие своих населенных пунктов», передает BAQ.KZ.

Согласно результатам исследования, 68% опрошенных казахстанцев считают, что условия в их населенных пунктах улучшились за последние три года. При этом восемь из десяти довольны текущими условиями жизни, а около двух третей ожидают дальнейших положительных изменений.

Опрос проводился в июле-августе 2026 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1000 совершеннолетних жителей страны. Выборка была сформирована с соблюдением квот по полу, возрасту, региону и типу населенного пункта.



Как рассказала директор Центра обследования КФ Сауле Газизова, исследователи решили выяснить не только масштабы инфраструктурных проектов, но и то, насколько происходящие изменения ощущают сами жители.

«Мы часто видим, сколько километров дорог построено, сколько социальных объектов введено в действие, проценты освоения бюджета, сколько инвестиций было вложено. Но мы не знаем, что стоит за этими цифрами с точки зрения самих жителей. Очень важно понять, насколько сами люди видят эти перемены и чего они ожидают от дальнейшего развития в нашей стране», – рассказала Сауле Газизова.

Восемь из десяти довольны условиями жизни

Участников исследования попросили оценить изменения за последние три года, нынешние условия жизни и ожидания на ближайшие три года.

68% респондентов согласились с тем, что условия в их населенных пунктах за последние три года улучшились. Около 30% с этим не согласились, еще 2% затруднились ответить.



Текущими условиями жизни в своем населенном пункте полностью довольны 82% опрошенных. Отрицательную оценку дали 17%, еще 1% затруднился с ответом.

«На сегодняшний день 82%, то есть восемь из десяти человек, довольны текущими условиями, что говорит о том, что в целом у нас сформирован благоприятный базовый уровень, на фоне которого сохраняется запрос на дальнейшее инфраструктурное развитие», – отметила Газизова.

Позитивными остаются и ожидания населения. 68% респондентов считают, что в ближайшие три года условия в их населенных пунктах улучшатся. Только 3% ожидают ухудшения, 23% считают, что существенных изменений не произойдет.

Какие изменения казахстанцы замечают чаще всего

Наиболее заметными для жителей за последние три года стали изменения в повседневной среде – прежде всего дороги, благоустройство, парки и озеленение.



Как пояснила Газизова, к благоустройству относятся в том числе освещение, детские и спортивные площадки, лавочки, беговые дорожки и улучшение дворов.



Только 15% опрошенных заявили, что не заметили никаких улучшений. Таким образом, 85% респондентов смогли назвать хотя бы одно положительное изменение.

Несмотря на позитивные оценки уже произошедших изменений, дороги и благоустройство остаются среди направлений, которые казахстанцы считают необходимым развивать дальше.



При этом запрос населения постепенно расширяется. Наряду с привычной инфраструктурой жители ожидают развития медицинских и образовательных объектов, повышения качества интернета и мобильной связи, а также улучшений в сфере ЖКХ.

«Запрос на развитие не просто сохраняется, он еще и расширяется. Наряду с базовой инфраструктурой значительное место в ожиданиях населения также занимает развитие социальной инфраструктуры и качество базовых услуг: интернета, мобильной связи и коммунальной сферы», – отметила Сауле Газизова.

Город и село: запросы отличаются

Исследование показало различия между потребностями жителей городов и сел.



В городской местности произошедшие инфраструктурные изменения в целом оценивали выше. При этом среди сельских жителей 62% согласились с тем, что за последние три года условия улучшились, а 78% довольны нынешними условиями жизни.

В сельской местности более выражен запрос на развитие дорог, ЖКХ, благоустройства и озеленения, парков, а также повышение качества интернета и мобильной связи.



В городах среди приоритетов чаще называют развитие общественного транспорта и инклюзивной среды, доступной в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Что важно молодежи и старшему поколению

Различаются инфраструктурные ожидания и в зависимости от возраста. Текущими условиями жизни довольны 87% молодежи, 78% представителей средней возрастной группы и 81% респондентов старшего возраста. Улучшений в ближайшие три года ожидают 76% молодых участников исследования.



Молодежь чаще выделяет образовательную инфраструктуру, качество интернета и мобильной связи, общественный транспорт, парки и озеленение. С возрастом запрос больше смещается в сторону ЖКХ и благоустройства.

«В целом это указывает на то, что есть дифференцированный запрос в обществе, но он зависит от потребностей каждой определенной группы», – пояснила Газизова.

По мнению исследователей, подобные опросы необходимо проводить регулярно, чтобы наряду с административной статистикой понимать, насколько сами жители ощущают результаты инфраструктурных преобразований и становится ли их повседневная жизнь комфортнее.

Отметим, что развитие транспортно-логистической инфраструктуры является одним из приоритетов, обозначенных в Послании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

Напомним, что Главой государства были озвучены ключевые поручения, касающиеся модернизации автодорог, строительства новых транспортных коридоров, развития логистических центров, а также внедрения цифровых решений для оптимизации транспортных процессов.

Кроме того, Правительством принимается ряд мер, благодаря которым в стране формируется основа для дальнейшего экономического роста и интеграции в международную транспортную сеть.