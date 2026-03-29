83-летний мужчина покорил склоны Шымбулака
83-летний лыжник поразил отдыхающих отличной формой и уверенным катанием.
Сегодня 2026, 16:15
132Фото: pixabay.com
На горнолыжном курорте Шымбулак в Алматы внимание отдыхающих привлёк 83-летний мужчина, который уверенно катался на лыжах по склонам, передает BAQ.KZ.
По словам очевидцев, пожилой лыжник спокойно держался на трассе, уверенно выполнял спуски и не уступал более молодым посетителям.
Видео с его участием быстро распространилось в социальных сетях, вызвав широкий отклик пользователей. В комментариях многие отмечают отличную физическую форму мужчины и восхищаются его активным образом жизни.
Пользователи пишут, что подобные примеры вдохновляют не откладывать заботу о здоровье и чаще заниматься спортом, несмотря на возраст. Некоторые также отмечают, что такие истории мотивируют больше времени проводить на свежем воздухе и вести активный образ жизни.
