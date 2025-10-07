Министерство здравоохранения Казахстана продолжает усиливать контроль за медицинскими организациями и совершенствовать систему оплаты услуг, чтобы повысить качество помощи для населения и создать прозрачные условия для добросовестных поставщиков, передает BAQ.kz.

На заседании Правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова подробно рассказала о новых мерах и результатах мониторинга отрасли.

"В то же время, развивая конкуренцию, мы повышаем и требования к самим медорганизациям. Министерство усилило контроль за медицинскими поставщиками, чтобы гарантировать качество оказания ими услуг населению", — отметила министр.

В прошлом году в рамках внепланового мониторинга проверено 1 394 поставщика, у 237 выявлены несоответствия. Таким образом, 83% поставщиков работают в "зелёной зоне". По остальным устраняются нарушения - от ведения документации до лицензирования.

"Мы усиливаем предквалификацию, риск-ориентированный отбор на проверки и контроль сроков корректирующих планов. За повторные или грубые нарушения применяются штрафы, приостановление деятельности или расторжение договоров", — добавила Альназарова.

Министр также сообщила, что с 1 октября для ПМСП вводятся новые правила оплаты: за прикреплённых незастрахованных граждан оплата составит 90% от КПН, а при отсутствии обращений граждан в течение года - 80%. Она подчеркнула, что эти меры направлены на создание финансовых стимулов для работы системы в интересах населения и обеспечивают надёжное качество услуг для пациентов при прозрачной оплате добросовестным поставщикам.