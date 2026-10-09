830 мест еще свободны в общежитиях Алматы: где могут заселиться студенты
9 Октября 2026, 20:05
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9 Октября 2026, 20:059 Октября 2026, 20:05
338Фото: @almaty_akimat
В Алматы для студентов остаются свободными 830 мест в частных общежитиях. Об этом сообщили в городском Управлении молодежной политики.
Больше всего мест сейчас есть в Mango Residence. Там готовы принять еще 500 студентов.
Еще 150 мест доступны в ТОО «ANU Group», 100 в Royal House, 50 в ТОО «Маер Трейд» и 30 в общежитии ИП Макеева.
Всего в Алматы работают 136 студенческих общежитий. Из них 93 принадлежат учебным заведениям, еще 43 находятся в частной собственности.
Для размещения студентов в городе задействованы и 60 хостелов.
Получить консультацию по заселению можно по номеру +7 705 191 34 19.
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