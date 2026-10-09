830 мест еще свободны в общежитиях Алматы: где могут заселиться студенты

В Алматы для студентов остаются свободными 830 мест в частных общежитиях. Об этом сообщили в городском Управлении молодежной политики.

Больше всего мест сейчас есть в Mango Residence. Там готовы принять еще 500 студентов.

Еще 150 мест доступны в ТОО «ANU Group», 100 в Royal House, 50 в ТОО «Маер Трейд» и 30 в общежитии ИП Макеева.

Всего в Алматы работают 136 студенческих общежитий. Из них 93 принадлежат учебным заведениям, еще 43 находятся в частной собственности.

Для размещения студентов в городе задействованы и 60 хостелов.

Получить консультацию по заселению можно по номеру +7 705 191 34 19.