Более 84% казахстанцев считают курс страны правильным

Согласно социологическому исследованию, проведённому по заказу КИСИ при Президенте РК в апреле-мае 2026 года, большинство граждан положительно оценивают текущее развитие страны. В целом 84,4% опрошенных считают, что Казахстан движется в правильном направлении.

Результаты показывают, что мнения жителей городов и сёл почти не отличаются. Среди горожан курс страны поддерживают 84% участников опроса, среди сельских жителей — 85,2%. Это говорит о том, что восприятие ситуации в стране схоже независимо от места проживания.

Женщины в целом чаще оценивают развитие страны положительно – 86,2%. Среди мужчин этот показатель ниже на 4,3 процентных пункта.

Наиболее позитивно настроена молодёжь. Среди респондентов молодого возраста 89,3% считают, что страна движется в правильном направлении.

Опрос также показал, что чем лучше люди оценивают своё финансовое положение, тем чаще они положительно оценивают и общий курс развития страны. Те, кто отмечает улучшение своего материального положения, чаще связывают это с текущими изменениями в стране.

В целом исследование показывает, что большинство казахстанцев положительно оценивают развитие страны. Такие взгляды сохраняются среди разных групп населения — независимо от возраста, пола и места проживания.

Отметим, что опрос проводился с 10 апреля по 10 мая 2026 года. В нём приняли участие 8000 человек старше 18 лет из всех регионов Казахстана, включая Астану, Алматы и Шымкент.

Ранее сообщалось, что свыше 86% казахстанцев доверяют Президенту.

