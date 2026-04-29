Казахстанцы демонстрируют высокий уровень доверия власти — результаты апрельского опроса

Свежий опрос независимого исследовательского проекта Demoscope, проведённый в апреле этого года среди респондентов по всем регионам Казахстана, зафиксировал устойчивые позитивные настроения в обществе по отношению к ключевым институтам власти.

Лидером доверия остаётся глава государства. Президенту доверяют 61,3% опрошенных, что является самым высоким показателем среди всех ветвей власти.

Правительству Казахстана выразили доверие 47,4% респондентов, местным акиматам –50,2%, парламенту – 40,5%, правоохранительным органам – 46,8%, судам – 43,7%. По всем без исключения институтам доля доверяющих граждан заметно превышает долю критически настроенных.

При этом 72,4% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении: 44,6% уверенно выбрали ответ «в правильном», ещё 27,8% – «скорее в правильном». Это почти в три с половиной раза больше, чем доля тех, кто настроен скептически.

Заметную поддержку получил и заявленный властями курс на построение Справедливого Казахстана: 55,6% опрошенных считают, что лозунг соответствует реальным действиям.

Опрос проводился во всех регионах страны, включая Астану, Алматы, Шымкент и все области; 65,8% участников предпочли отвечать на казахском языке.