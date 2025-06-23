Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления озвучил инициативу об увековечивании памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Он подчеркнул необходимость моральной поддержки правоохранителей и признания подвига тех, кто до последнего оставался верен присяге, передает BAQ.KZ.

За годы Независимости при исполнении служебного долга погибли 842 сотрудника, более четырех с половиной тысяч получили ранения.

"Предлагаю рассмотреть возможность присвоения ведомственным наградам имен героев, погибших при исполнении служебного долга. Увековечить память о них можно также в названиях улиц и правоохранительных учреждений, тем более такая практика уже имеется", - отметил Токаев.

Так, имя Халық қаһарманы Газиза Байтасова, героически погибшего при задержании террориста, присвоено одной из центральных улиц и учебному полигону в Таразе. В ближайшее время зрителям представят художественный фильм “Капитан Байтасов” о его жизни и подвиге.

В честь Аскара Забикулина, пожертвовавшего жизнью при тушении пожара, в Астане названы пожарная часть и улица, на которой она расположена. Это настоящие герои мирного времени, которые до последнего дыхания сохраняли верность долгу и присяге.

Глава государства отметил, что многие сотрудники правоохранительной системы – представители трудовых династий:

"Сегодня мы наградим представителей династии Зайнулиных, которая уже в третьем поколении стоит на страже общественной безопасности. Хочу выразить искреннюю признательность всем ветеранам правоохранительной системы. Ваша самоотверженная служба – достойный пример для подрастающего поколения".

Президент также подчеркнул роль самоорганизации в обеспечении порядка:

"Закон и Порядок в стране начинаются с простых вещей – чистых и безопасных улиц и дворов, взаимной солидарности и партнерства местных властей, предпринимателей и общественных активистов".

По его словам, в Акмолинской области реализуется проект, направленный на помощь участковым:

"В Акмолинской области реализуется проект “Зиялы қауым”, который объединил для помощи участковым сельских акимов, аксакалов и руководителей крестьянских хозяйств".

Президент вручил награды старейшинам сел, где уже пять лет не зафиксировано преступлений.

В завершение он поблагодарил всех, кто служит Закону: