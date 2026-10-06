84,5 тонны льна, ячменя и сафлора развернули на границе Казахстана
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В Западно-Казахстанской области не пропустили в страну 84,5 тонны сельхозпродукции. В партиях льна, ячменя и сафлора нашли семена горчака ползучего, который относится к опасным карантинным объектам.
Нарушение выявили во время фитосанитарного контроля на постах «Таскала» и «Шаган».
На «Таскале» инспекторы отобрали образцы из партий продовольственных семян сафлора и ячменя. На посту «Шаган» на исследование отправили образцы семян льна.
Проверка Западно-Казахстанской областной карантинной лаборатории показала, что во всех исследованных образцах присутствуют семена горчака ползучего.
В итоге весь груз общим весом 84,5 тонны не допустили на территорию Казахстана и отправили обратно в страну-экспортер.
В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что фитосанитарный контроль на границе продолжается, чтобы не допустить ввоза продукции, способной представлять угрозу для сельского хозяйства страны.
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