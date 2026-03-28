В области Жетысу в рамках экологической программы «Таза Қазақстан» проведены мероприятия по санитарной очистке и озеленению, в которых приняли участие около 7300 человек. В результате очищено 450 га территории и высажено 2,2 тысячи саженцев деревьев. В том числе акция «7 OZEN» охватила Коксуский, Ескельдинский и Кербулакский район, были очищены берега реки Коксу, передает BAQ.KZ.

По словам заместителя акима области Марлена Кольбаева, принимавшего участие в экоакции «7 OZEN», в регионе каждую субботу проводится очистка берегов одной из рек.

- На прошлой неделе мы провели очистку берега реки Каратал, которая протекает по территории двух районов и двух городов. Поэтому все эти регионы принимали участие. А сегодня мы провели очистку берегов реки Коксу, начав в Коксуском районе и затем охватили Ескельдинский и Кербулакский районы. Кроме того, высадили свыше 700 деревьев. Выражаю благодарность всем участникам. В первую очередь надо соблюдать чистоту вокруг себя, тогда вместе мы сохраним красоту и уникальность природы края семи рек – Жетісу, - сказал М. Кольбаев.

Всего в этот день в регионе в акции «7 OZEN» приняли участие свыше 1100 человек. Было задействовано 26 единиц техники, вывезено 85 тонн мусора и высажено 780 саженцев деревьев.