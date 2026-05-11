Погибший в Турции мужчина оказался гражданином Кыргызстана

Погибший в ДТП в Анталье 27-летний Кубат Аманбеков оказался гражданином Кыргызстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на КазТАГ.

«По информации турецкой стороны, погибший является гражданином Кыргызстана», - сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанец погиб в ДТП в Анталье. Мужчину сбило такси.