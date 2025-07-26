С начала года транспортная полиция выдала более 85 тысяч туристических карточек с QR-кодом, передает BAQ.KZ.

"На карточках зафиксирована важная информация для иностранцев: экстренные номера, правила миграционного учета, официальные такси и советы по безопасности", - поясняет портал POLISIA.KZ.

Карточки распространяются в аэропортах и помогают туристам чувствовать себя уверенно в Казахстане.