85 тысяч иностранных туристов получили карточки с QR-кодом в Казахстане
На карточках зафиксирована важная информация для иностранцев.
Сегодня, 17:11
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Сегодня, 17:11Сегодня, 17:11
115Фото: Polisia.kz
С начала года транспортная полиция выдала более 85 тысяч туристических карточек с QR-кодом, передает BAQ.KZ.
"На карточках зафиксирована важная информация для иностранцев: экстренные номера, правила миграционного учета, официальные такси и советы по безопасности", - поясняет портал POLISIA.KZ.
Карточки распространяются в аэропортах и помогают туристам чувствовать себя уверенно в Казахстане.