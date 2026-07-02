857 детей родились в Казахстане в день вступления в силу новой Конституции

В день вступления в силу новой Конституции Республики Казахстан, 1 июля, в стране родились 857 детей, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным управлений здравоохранения регионов, среди новорожденных – 435 мальчиков и 422 девочки.

Кроме того, в Атырауской и Алматинской областях в этот день родились две пары близнецов.

В Министерстве здравоохранения отметили, что для сотен семей 1 июля стало особенной датой не только в истории государства, но и в истории их семей.

В ведомстве подчеркнули символичность того, что 857 маленьких казахстанцев появились на свет в день, который ознаменовал новый этап конституционного развития страны.