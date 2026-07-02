857 детей родились в Казахстане в первый день действия новой Конституции

В Казахстане 1 июля родились 857 детей, став первыми гражданами страны, появившимися на свет уже после вступления в силу новой редакции Конституции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, среди новорожденных 435 мальчиков и 422 девочки.

Новая редакция Конституции Республики Казахстан вступила в силу 1 июля 2026 года после проведения общереспубликанского референдума и официального опубликования изменений. Основной закон закрепил переход страны к новой модели государственного устройства, предусматривающей, в частности, изменение структуры парламента, перераспределение отдельных полномочий между ветвями власти и ряд других институциональных реформ.

Таким образом, все 857 детей, родившихся 1 июля, стали первым поколением казахстанцев, появившимся на свет уже в период действия обновленной Конституции.