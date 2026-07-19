860 человек превысило число погибших от Эболы в ДР Конго
Подтверждены 2 181 случай заражения.
19 Июля 2026, 04:12
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19 Июля 2026, 04:1219 Июля 2026, 04:12
73Фото: Pixabay.com
Число погибших из-за заражения вирусом Эбола в Демократической Республики Конго (ДРК) увеличилось до 864 человек.
Как сообщает агентство EFE со ссылкой на местные власти, подтверждены 2 181 случай заражения, 722 пациента госпитализированы, 412 человек выздоровели. Уровень смертности в настоящее время составляет 39,6%.
Эпидемия затронула восточные провинции Итури (эпицентр эпидемии), Северное и Южное Киву, Верхнее Уэле, а также Чопо. Лидировать по числу заражений продолжает провинция Итури.
"Группы реагирования расширяют эпидемиологический надзор, раннюю диагностику, уход за пациентами и отслеживание контактов для сдерживания распространения заболевания", - говорится в заявлении.
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