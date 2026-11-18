Взятка за водительские права, деньги за нужное решение чиновника, миллиарды из государственного бюджета, ушедшие не по назначению. За такими делами стоят не только потерянные государством средства, но и последствия для обычных людей. В Казахстане ежегодно расследуют сотни коррупционных преступлений, а среди фигурантов оказываются даже министры и руководители крупнейших национальных компаний. Но что происходит после громких задержаний и насколько эффективно государство борется с коррупцией?

18 ноября в Казахстане отмечается День органов по противодействию коррупции. Корреспондент BAQ.KZ выяснил, сколько дел дошло до суда, какие приговоры получили бывшие высокопоставленные чиновники и куда обращаться казахстанцам, если у них требуют взятку.

Кто сегодня расследует коррупционные дела

Летом 2025 года в Казахстане изменилась система борьбы с коррупцией. Агентство по противодействию коррупции присоединили к Комитету национальной безопасности. Теперь выявлением и расследованием коррупционных преступлений занимается Служба по противодействию коррупции КНБ.

А вот профилактика, формирование антикоррупционной политики и работа над устранением причин коррупции перешли к Агентству по делам государственной службы.

Сотни дел и миллиарды тенге ущерба

По данным КНБ, в 2025 году были пресечены незаконные действия 895 человек. Всего возбуждено 1052 уголовных дела, из которых расследование по 969 завершили. В суд направили 860 дел.

Большинство выявленных нарушений связано со взятками и хищением бюджетных денег.

В результате проведённой работы в бюджет вернули 16,1 млрд тенге, а на имущество стоимостью ещё 3,3 млрд тенге наложили арест.

В 2026 году коррупционные дела продолжают выявлять. Только за июль и август зарегистрировали 201 правонарушение, подозреваемыми признали 140 человек. Из 126 завершённых дел 110 направили в суд. Установленный ущерб составил 3,7 млрд тенге.

В сентябре зарегистрировали ещё 106 коррупционных правонарушений. Подозреваемыми признали 93 человека, а из 81 завершённого дела 78 направили в суд. Ущерб по этим делам также оценили в 3,7 млрд тенге.

При этом количество возбужденных дел не равно количеству доказанных преступлений. Окончательное решение о виновности принимает суд.

Взятки за водительские права и оформление недвижимости

Коррупция не всегда связана с крупными государственными контрактами. Иногда она начинается с привычных услуг – например, получения водительского удостоверения.

В 2026 году КНБ сообщил о коррупционных нарушениях в автошколах и при выдаче водительских прав в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях.

В столице расследуется дело бывшего заместителя руководителя специализированного ЦОНа. По версии следствия, он помогал гражданам сдавать экзамены и получать водительские удостоверения за деньги.

Правоохранители задокументировали более 60 эпизодов на сумму свыше 100 млн тенге.

В Кокшетау и Экибастузе выявили случаи, когда за вознаграждение организовывали сдачу экзаменов другими людьми.

Подобные нарушения опасны не только потерей денег. Если человек получает водительские права, не подтвердив свои знания и навыки, последствия могут почувствовать все участники дорожного движения.

Ещё одно направление расследований – операции с недвижимостью. В Астане, Шымкенте и Таразе сообщалось о делах, связанных с предполагаемым злоупотреблением полномочиями при перерегистрации объектов и снятии обременений.

От министерских кабинетов до тюремных сроков

За последние годы в Казахстане вынесли ряд приговоров бывшим высокопоставленным чиновникам. Некоторые получили длительные сроки заключения, другим суды впоследствии смягчили наказание.

Марат Бекетаев. Бывшего министра юстиции задержали в октябре 2023 года. Следствие расследовало обстоятельства заключения договоров на услуги, которые, по версии правоохранителей, не были необходимы государству.

Впоследствии дело рассматривалось по фактам мошенничества, хищения в особо крупном размере и незаконного участия в предпринимательской деятельности. В 2025 году стало известно о приговоре – девять лет лишения свободы. Его имущество было конфисковано.

Арыстанбек Мухамедиулы. Бывший министр культуры и спорта оказался под следствием в 2022 году. Один из эпизодов касался денег, выделенных на международный выставочный проект «Шествие Золотого человека по музеям мира».

В дальнейшем суды рассматривали и другие эпизоды, включая хищения, рейдерство и покушение на дачу взятки. По судебным решениям 2024 года ему назначили 11 лет лишения свободы и пожизненный запрет на занятие должностей на государственной службе.

Ерлан Кожагапанов. Бывшего вице-министра культуры и спорта задержали в 2024 году. Дело было связано с расходами на форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходивший в Петропавловске в 2018 году.

По данным следствия, смета мероприятия выросла вдвое, а ущерб государству превысил миллиард тенге.

В мае 2025 года Кожагапанова приговорили к трём годам лишения свободы. Однако в июле 2026 года стало известно, что суд заменил оставшиеся два месяца заключения штрафом.

Ибрагим Кульшимбаев. Бывшего первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям судили по делу об использовании военнослужащих и техники ведомства при строительстве частного жилья.

Первоначально его приговорили к пяти годам лишения свободы. Но в сентябре 2024 года апелляционный суд переквалифицировал его действия и назначил три года ограничения свободы. Из-под стражи его освободили в зале суда.

Тимур Токтабаев. Бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития получил семь лет лишения свободы. Дело касалось злоупотребления полномочиями при передаче месторождения «Шевченковское» в Костанайской области.

Талгат Ардан. Бывший руководитель Astana LRT был заочно осуждён по делам, связанным с его работой в компании. В 2023 году ему назначили семь лет лишения свободы, а в 2024 году по другому судебному решению – девять лет.

Талгат Ермегияев. Бывшего председателя правления национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» в 2016 году приговорили к 14 годам лишения свободы за получение взятки и хищение средств в особо крупном размере.

По данным антикоррупционной службы, общая сумма похищенных средств составила 10,2 млрд тенге. В июле 2025 года суд отказал ему в условно-досрочном освобождении.

Громкие задержания 2025–2026 годов

Не все резонансные дела уже завершились приговорами.

В августе 2025 года по подозрению в получении взятки задержали вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева. Суд санкционировал его содержание под стражей.

Позднее появились сведения об изменении правовой квалификации предполагаемых действий. В материалах, поступивших в суд в октябре 2026 года, фигурировали статьи о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями и легализации преступных доходов.

Ещё одно громкое дело связано с руководителями крупнейших национальных компаний страны.

11 ноября 2026 года КНБ сообщил о задержании председателя правления «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова и руководителя «Қазақстан темір жолы» Елжаса Отыншиева, а также других лиц.

12 ноября подозреваемых поместили в изолятор временного содержания, а 14 ноября суд санкционировал их арест.

Досудебное расследование продолжается. Подробности предполагаемого коррупционного преступления и возможный ущерб официально не раскрываются.

Важно, что задержание и арест не означают признания человека виновным. До вступления обвинительного приговора в законную силу действует презумпция невиновности.

Что делают, чтобы предупреждать коррупцию

Борьба с коррупцией не ограничивается уголовными делами. Государственные органы и общественные организации проводят встречи, обучающие мероприятия и консультации, чтобы люди знали свои права и понимали, как действовать при незаконных требованиях.

Согласно Национальному докладу за 2025 год, в стране провели 1480 мероприятий по формированию антикоррупционной культуры. В них приняли участие около 308 тысяч человек.

В рамках проекта «ADAL AZAMAT – BELSENI QOGAM» во всех 20 регионах создали консультационные центры правовой помощи. Количество обращений в них выросло с 2069 до 2374.

Но одних встреч и лекций недостаточно, чтобы оценить результат. Гораздо важнее, помогли ли они людям защитить свои права и удалось ли предотвратить повторение нарушений.

Сколько платят за сообщение о коррупции

Казахстанцы, которые помогают выявлять коррупционные преступления, могут получить денежное вознаграждение.

По данным КНБ, в 2025 году выплаты получили 61 человек. Общая сумма составила 24,2 млн тенге.

Для сравнения, в 2024 году поощрили 104 человека, которым выплатили 35,5 млн тенге.

При этом сообщение о коррупции не означает автоматического получения денег. Поощрение предоставляется при соблюдении установленных законодательством условий.

Законодательством также предусмотрена защита людей, сообщивших о коррупции, включая меры по сохранению конфиденциальности сведений о заявителе.

Куда обращаться, если требуют взятку

Если чиновник или сотрудник государственного учреждения требует деньги за услугу, которая должна предоставляться законно, об этом можно сообщить по бесплатному номеру 1424.

Также граждане могут обратиться в Службу по противодействию коррупции КНБ или её территориальные подразделения.

При обращении желательно указать, где и когда произошёл случай, кто участвовал в ситуации и какие обстоятельства известны. Регистрационный номер обращения лучше сохранить, чтобы отслеживать его рассмотрение.

Главный результат борьбы с коррупцией измеряется не только количеством задержанных и возвращёнными миллиардами. Для обычного человека он проявляется гораздо проще: когда документы можно оформить без взятки, права получить без посредников, а на незаконное требование денег – пожаловаться без страха.