С 2021 года на заводе в Петропавловске выпустили немецкой сельхозтехники на 281,4 млрд теңге. Это посевные комплексы HORSCH, а еще комбайны, тракторы и жатки CLAAS. Теперь Казахстан хочет, чтобы в стране производили еще больше деталей и узлов этой техники. Об этом министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров говорил с основателем немецкой компании HORSCH Михаэлем Хоршем.

За пять лет на заводе собрали 295 посевных комплексов HORSCH Sprinter общей стоимостью 35,4 млрд теңге. CLAAS выпустили 864 комбайна, 397 тракторов и 621 жатку на 246 млрд теңге.

«Для Казахстана важно, чтобы сотрудничество с ведущими мировыми производителями сельхозтехники сопровождалось не только поставками готовой продукции, но и развитием собственного производства, передачей технологий и созданием новых производственных компетенций. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении локализации и укреплении промышленной кооперации с HORSCH», – подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Михаэль Хорш поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку, отметил хорошие условия для производства и большой потенциал аграрного рынка страны. По его словам, компания готова и дальше развивать технологическое партнерство.

Сборка немецкой техники в Петропавловске началась в 2020 году с посевных комплексов HORSCH Sprinter 12 HD и HORSCH Sprinter 15 NT. В 2021 году Правительство и завод заключили специальный инвестиционный контракт на выпуск техники HORSCH и CLAAS, а в сентябре того же года запустили производственную площадку. Инвестиции в проект превысили 9,5 млрд теңге.

По итогам переговоров стороны договорились прорабатывать расширение производства и увеличивать долю деталей, которые делают в Казахстане.