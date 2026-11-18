Законопроект об онлайн-платформах вводит штрафы для платформ, которые не удаляют запрещенный контент. Но для глобальных гигантов вроде TikTok, Instagram или YouTube эти суммы могут оказаться ничтожными. На это на заседании Курултая указала депутат Наталья Рамазанова, и министр культуры и информации Арман Кырыкбаев с ней согласился.

Штрафы грозят платформам, если они не выполнят предписание уполномоченного органа удалить противоправный контент или материалы, признанные кибербуллингом в отношении ребенка. Саму норму депутат поддержала.

«Безопасность детей в интернете, безусловно, должна быть приоритетом, и платформы должны нести ответственность за то, что происходит на них», – сказала Наталья Рамазанова.

Но, по ее словам, вопрос в том, насколько эффективен будет такой штраф. Для крупного бизнеса максимальный размер составляет 200 МРП. По нашим расчетам, при МРП 2026 года это 865 тысяч теңге.

«Для казахстанских компаний это ощутимая сумма. Однако для таких глобальных цифровых гигантов, как TikTok, Instagram или YouTube, такой штраф может оказаться действительно ничтожным», – подчеркнула депутат.

Она спросила, заставит ли такое наказание мировые платформы соблюдать казахстанские требования.

Министр пояснил, что при разработке разработчики опирались на действующее законодательство, чтобы не изобретать новых норм. При этом с доводами депутата он согласился.

«Сейчас как раз изучаем. Даже в соседнем Азербайджане предусмотрены санкции разной степени, и размер штрафов там намного выше, чем в предлагаемом законопроекте», – сказал Арман Кырыкбаев.

По его словам, если депутаты внесут такие предложения, министерство готово их обсудить и принять решение.